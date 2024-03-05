Найстрашніший серійний вбивця у світі: людина знищила понад 1400 видів птахів

Природа, що оточує нас, є складним переплетенням різних видів тварин. Людина вже давно чинить руйнівні для неї дії, але нещодавно вчені дізналися про жахливі масштаби нашої діяльності.

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Птахи і люди мають довгу історію співіснування, але, на жаль, людина зробила великий внесок у зникнення багатьох їхніх видів. Вчені завжди це знали, але визначити масштаби було непросто, особливо якщо йдеться про період до 1500-х років. Нещодавня робота групи фахівців зі Швеції та Великої Британії під керівництвом Роба Кука все змінила. Вони підрахували цифри за допомогою статистичних моделей і дійшли висновку, що людина могла стати причиною зникнення близько величезної кількості видів птахів, пише New Humanist.

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Нещодавнє дослідження, проведене під керівництвом Роба Кука з Центру екології та гідрології Великої Британії виявило, що саме острови стали головним епіцентром цих трагедій. На прикладі Нової Зеландії, де науці відомі всі види птахів до появи людини, команда зробила кілька обґрунтованих припущень, щоб отримати глобальну цифру загублених нами видів. Отримані результати стали вельми гнітючими: кожен восьмий вид птахів був знищений внаслідок діяльності людини. Їхня загальна кількість сягнула страшної цифри — близько 1400 видів було стерто з лиця планети через наші дії. І це справді страшно, оскільки птахи не просто красиві на вигляд; вони відіграють життєво важливу роль у природі, від запилення рослин до поширення насіння, і їхнє зникнення спричиняє серйозні порушення в екосистемах.

І нехай із минулим покінчено і нічого вже не змінити — сьогоднішня ситуація не набагато краща для наших пернатих друзів. Тільки в одній Великій Британії чисельність диких птахів скоротилася на 73 мільйони з 1970-х років. Прості дії, як-от встановлення годівниць для птахів або утримання вуличних котів на відстані від них, можуть допомогти, але для реальних змін потрібні серйозніші кроки. Такі речі, як відновлення природного середовища існування, перехід до сталого сільського господарства і боротьба зі зміною клімату, вкрай важливі для того, щоб дати птахам шанс на існування в сучасних реаліях.

Це дослідження — не просто сумна розповідь про втрати природи, це тривожний сигнал людству. Воно підкреслює наш глибокий вплив на планету і закликає до посилення дій зі збереження природи. Розуміючи наші минулі помилки, ми зможемо рухатися до майбутнього, в якому птахи і люди будуть і надалі процвітати разом, не знищуючи один одного.

Раніше Фокус писав про теплову карту, що показує країни, які стануть непридатними для життя. Якщо глобальна температура Землі підвищиться лише на 1,5°C, мільярди людей опиняться під загрозою смерті через температури, які наші тіла просто не зможуть винести.

Також Фокус писав про три тижні, що стали найспекотнішими в історії Землі. Дослідники вважають, що глобальна хвиля спеки, яка обрушилася на планету в липні 2023-го, стала найспекотнішим тритижневим періодом за всю історію спостережень.