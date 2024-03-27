Знайдено лікування для хворих ясен: статини виявилися ефективними в боротьбі з пародонтозом

Хворі та слабкі ясна мучать мільйони людей, часом виливаючись у більш серйозні проблеми зі здоров'ям. Однак американські вчені вважають, що скоро все може змінитися на краще.

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Нове дослідження вчених показало, що статини, широко відомі тим, що підтримують рівень холестерину в нормі, можуть також надавати позитивний побічний ефект на здоров'я порожнини рота, особливо щодо захворювань ясен, або, як їх називають фахівці, пародонтиту. Це відкриття було зроблено в лабораторії Медичного університету Південної Кароліни, де вчені ретельно вивчили ці препарати, що знижують рівень холестерину, під мікроскопом, пише News Medical.

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Пародонтоз — це не тільки неприємний запах з рота або кровоточивість ясен; це серйозне захворювання, яке за відсутності лікування може призвести до втрати зубів. На цю хворобу страждає величезна кількість дорослого населення старше 30 років. Пародонтоз викликає запальну реакцію на бактерії в яснах, яка може швидко посилитися, якщо її не лікувати. Сучасні методи лікування варіюються від прийому антибіотиків до проведення операцій, але що, якщо управління рівнем холестерину також може допомогти впоратися з цим захворюванням? Саме в цей момент команда дослідників, під керівництвом професора Субраманьї Пандрувада, і продемонструвала, як саме статини можуть відігравати роль у зменшенні запалення. Результати їхньої роботи буде представлено на щорічних зборах Американського товариства біохімії та молекулярної біології.

Під час дослідження, проведеного на клітинних культурах, вони спостерігали, як статини взаємодіють з макрофагами — імунними клітинами, які можуть або боротися з інфекціями, або посилювати запалення. Додавши статини в суміш, вони помітили значне зниження запальної реакції цих клітин. Цей висновок дає змогу говорити про подвійне призначення статинів, пропонуючи потенційно менш інвазивний варіант лікування для тих, хто страждає від захворювань ясен.

Команда вчених збирається продовжити свої дослідження, плануючи вивчити їх на тваринних моделях, щоб краще зрозуміти, як статини можуть бути інтегровані в лікування захворювань пародонтозу. Не щодня ліки від одного захворювання можуть стати несподіваним методом боротьби з іншим, даючи проблиск надії мільйонам людей, які страждають від хворобливих і часто виснажливих наслідків пародонтозу.

Раніше Фокус писав про те, що нехтування гігієною рота зменшує розмір мозку. Дослідники виявили, що погана гігієна порожнини рота загрожує зменшенням обсягу мозку і зменшує розумові здібності.

Також Фокус писав про те, як погана гігієна рота призвела до перетворення язика чоловіка на зелене волохате щось. У медичному випадку, який можна прийняти за наукову фантастику, зелений і волохатий язик дає нам унікальний урок пам'ятати про важливість гігієни порожнини рота.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.