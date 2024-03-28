Дитинча кита-горбача грається наввипередки із судном українських полярників (відео, карта)

За інформацією науковців, свою назву ці кити, яких називають горбачі або горбаті, отримали через спинний плавець, що надає тілу горбатої форми.

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Українські полярники зі станції "Академік Вернадський" зняли унікальне відео з дитинчам кита-горбача, який ніби грався із судном "Ноосфера" в перегони. Про це повідомив в офіційному Facebook Національний антарктичний науковий центр 27 березня.

Судно йшло по протоці Пенола в Антарктиці — саме там поблизу розміщується станція "Академік Вернадський".

Фото: Google Maps

Відео з дивовижним горбанем вдалося зафільмувати старшому помічнику капітана Андрію Старішу.

"За пропорціями тіла вчені визначили, що цей кит ще підліток. Тож десь неподалік мала бути також його мати. Загалом дитинчата харчуються маминим молоком до року, але вже через шість місяців можуть їсти ту ж їжу, що й дорослі тварини, зокрема криль", — ідеться в повідомленні.

Що відомо про китів-горбачів

Свою назву ці кити, яких називають горбачі або горбаті, отримали через спинний плавець, що надає тілу горбатої форми, а також завдяки звичці під час пірнання сильно вигинати спину в районі цього плавця.

За словами вчених, дорослий горбатий кит має довжину до 18 метрів, а вагу — до 40 тонн, розміри хвостового плавця цієї тварини більші за зріст людини.

"Горбачі мають багато видів активності біля поверхні води, зокрема чимало стрибають, роблять сітки з бульбашок повітря під час живлення, активно вокалізують і збираються в групи. Про що ж саме спілкуються ці дивовижні істоти, ми незабаром розкажемо разом із Science Кids", — додали науковці Карина Вишнякова та Вадим Ткаченко.

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