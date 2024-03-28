Детеныш кита-горбача играет наперегонки с судном украинских полярников (видео, карта)

По информации ученых, свое название эти киты, которых называют горбатые или горбачи, получили из-за спинного плавника, придающего телу горбатую форму.

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Украинские полярники со станции "Академик Вернадский" сняли уникальное видео с детенышем кита-горбача, который будто играл с судном "Ноосфера" наперегонки. Об этом сообщил в официальном Facebook Национальный антарктический научный центр 27 марта.

Судно шло по проливу Пенола в Антарктике — именно там поблизости размещается станция "Академик Вернадский".

Фото: Google Maps

Видео с удивительным горбачом удалось заснять старшему помощнику капитана Андрею Старишу.

"По пропорциям тела ученые определили, что этот кит еще подросток. Поэтому где-то неподалеку должна была быть также его мать. В целом детеныши питаются маминым молоком до года, но уже через шесть месяцев могут есть ту же пищу, что и взрослые животные, в частности криль", — говорится в сообщении.

Что известно о китах-горбачах

Свое название эти киты, которых называют горбатые или горбачи, получили из-за спинного плавника, придающего телу горбатую форму, а также благодаря привычке во время ныряния сильно выгибать спину в районе этого плавника.

По словам ученых, взрослый горбатый кит имеет длину до 18 метров, а вес — до 40 тонн, размеры хвостового плавника этого животного больше роста человека.

"Горбачи имеют много видов активности у поверхности воды, в частности немало прыгают, делают сетки из пузырьков воздуха во время питания, активно вокализируют и собираются в группы. О чем именно общаются эти удивительные существа, мы вскоре расскажем вместе с Science kids", — добавили ученые Карина Вишнякова и Вадим Ткаченко.

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