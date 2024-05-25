Приголомшливі показники. Названо кількість людей, яких убили хвилі спеки по всьому світу

Опубліковано результати першого у світі дослідження з глобального картування смертності, пов'язаної з хвилями тепла на планеті.

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Учені більше не лякають людство кліматичною кризою в майбутньому, а прямо заявляють — вона вже тут. Минулий рік офіційно став найспекотнішим в історії спостережень, а нинішній, ймовірно, поб'є цей рекорд. У результаті на планету обрушаться ще більш інтенсивні хвилі тепла і посухи, пише SciTechDaily.

Команда з Університету Монаша провела перше у своєму роді дослідження з глобального картування смертності, спричиненої хвилями спеки по всьому світу. Результати показують понад 153 000 смертей, пов'язаних з екстремальними температурами, за сезон в усьому світі в період з 1990 по 2019 рік. Вчені також виявили, що найбільше від хвиль спеки постраждала Азія — майже половина смертей була зафіксована тут.

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Порівняно з 1850-1990 роками глобальна приземна температура збільшилася на 1,14℃ у 2013-2022 роках, а до кінця століття очікується, що на планеті стане спекотніше ще на 0,41-3,41℃. На жаль, у міру посилення наслідків зміни клімату, хвилі тепла ставатимуть дедалі екстремальнішими, причому не тільки за своєю частотою, а й за силою і масштабами.

За словами провідного автора дослідження, професора Юміна Го, у своїй роботі вони з колегами розглянули дані про щоденні смерті та приземну температуру з 750 місць у 43 країнах. Вчені виявили, що в період з 1990 по 2019 роки хвилі тепла призвели до збільшення смертності в середньому на 236 осіб на 10 мільйонів жителів у теплу пору року. Найбільш уразливими регіонами вважаються:

Південна та Східна Європа;

території з полярним і альпійським кліматом;

регіони з високими доходами.

Водночас у регіонах із тропічним кліматом і низькими доходами спостерігалося зниження смертності, пов'язане з хвилями спеки. У результаті автори дослідження вважають, що світу необхідно локалізувати планування адаптації до екстремальних хвиль тепла.

Передбачається, що хвилі тепла викликають підвищений ризик смерті через сильний тепловий стрес для організму людини. Крім того, екстремальні температури запускають дисфункції багатьох органів, а також призводять до виснаження організму, теплових судом і теплового удару. Дослідники попереджають, що хвилі спеки також здатні посилити хронічні захворювання, тим самим підвищуючи ризик передчасної смерті та виникнення психічних розладів.

Раніше Фокус писав про те, що неймовірні хвилі тепла знищують все живе в Тихому океані: їх запускає Китай.