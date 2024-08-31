Стануть надійнішими і легшими у виробництві: вчені представили революційний метод створення ліків

У сучасних умовах лікам доводиться проходити довгий шлях від досліджень до випробувань і кінцевого виходу на ринок. Однак нова розробка вчених, що "дає змогу робити неможливе в плані хімічних реакцій", обіцяє залишити всі ці проблеми в минулому.

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Нещодавно хіміки розробили новий інструмент, який може зробити революцію в розробці ліків, даючи змогу вченим здійснювати раніше неможливі органічні хімічні реакції. Незвичайний підхід до виробництва препаратів здатний буквально перевернути з ніг на голову традиційне уявлення про фармацевтику, що також може позначитися на доступності та якості ліків, пише ScienceBlog.

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Наукове досягнення засноване на новому типі стабільного нікелевого комплексу, який може значно спростити створення складних фармацевтичних сполук. Історично склалося так, що при створенні ліків здебільшого використовували алкільні будівельні блоки — прості органічні молекули, що становлять основу багатьох ліків. Однак через труднощі, пов'язані з комбінуванням цих блоків новими способами, створення складніших ліків було пов'язане з низкою проблем, що часто обмежувало сферу інновацій у фармацевтиці.

Прорив, яким керує Крісто Севов, доцент кафедри хімії та біохімії Університету штату Огайо, полягає у створенні нікелевого комплексу, який можна синтезувати безпосередньо з цих традиційних будівельних блоків, йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Nature. Цей комплекс можна легко виділити, а потім з'єднати з іншими сполуками, що відкриває нові можливості в хімічному синтезі. Севов пояснив, що інновація дає змогу створювати раніше невловимі алкіл-алкільні зв'язки з високим ступенем надійності та селективності.

Тимчасово приєднуючи нікелевий комплекс до цих фрагментів, вчені можуть "зшивати" нові молекулярні структури, які раніше були недоступні. Очікується, що здатність надійно створювати такі зв'язки значно розширить "хімічний простір", доступний дослідникам, що дасть змогу створювати нові ліки більш ефективно і, можливо, з меншою кількістю побічних ефектів. Одним з найбільш значущих наслідків цього відкриття є його потенціал щодо скорочення часу і витрат, пов'язаних з виведенням нових ліків на ринок.

Наразі процес розробки ліків може займати до десяти років, і незліченні кандидати зазнають невдачі на цьому шляху. Однак новий інструмент може прискорити цей процес, дозволивши дослідникам створювати безліч похідних ліків за той час, який традиційно йде на створення одного. Це може призвести до прискорення розробки життєво важливих препаратів і дасть змогу фармацевтичним компаніям досліджувати методи лікування рідкісних або складних захворювань, для яких наразі не існує ефективних терапій.

Команда Севова вже співпрацює з кількома фармацевтичними компаніями, щоб перевірити ефективність цього інструменту в реальних умовах. Ці компанії особливо зацікавлені в можливості створення тисяч молекулярних похідних, тонкого налаштування ефективності ліків і зниження небажаних побічних ефектів. Як зазначив Севов, кінцевою метою є подальше підвищення ефективності цих хімічних реакцій, можливо, перетворення їх на каталітичний процес, що зробить їх ще більш практичними та енергоефективними.

Раніше Фокус писав про те, як вчені збираються замінити гіркі таблетки і сиропи на альтернативний спосіб доставки ліків. Минули ті часи, коли доводилося насильно ковтати великі гіркі таблетки або несмачні сиропи. Їм на заміну скоро прийде безболісна, ефективна та екологічно чиста альтернатива.

Також Фокус писав про те, що вчені навчилися створювати таблетки з паперу. Вони перетворили паперові відходи на сировину для виробництва поширених болезаспокійливих засобів і не зупинилися на цьому, в гонитві за більш екологічним майбутнім.

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