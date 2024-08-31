Станут надежнее и легче в производстве: ученые представили революционный метод создания лекарств

В современных условиях лекарствам приходится проходить долгий путь от исследований до испытаний и конечного выхода на рынок. Однако новая разработка ученых, "позволяющая делать невозможное в плане химических реакций", обещает оставить все эти проблемы в прошлом.

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Недавно химики разработали новый инструмент, который может произвести революцию в разработке лекарств, позволяя ученым осуществлять ранее невозможные органические химические реакции. Необычный подход к производству препаратов способен буквально перевернуть с ног на голову традиционное представление о фармацевтике, что также может сказаться на доступности и качестве лекарств, пишет ScienceBlog.

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Научное достижение основано на новом типе стабильного никелевого комплекса, который может значительно упростить создание сложных фармацевтических соединений. Исторически сложилось так, что при создании лекарств в основном использовались алкильные строительные блоки — простые органические молекулы, составляющие основу многих лекарств. Однако из-за трудностей, связанных с комбинированием этих блоков новыми способами, создание более сложных лекарств было сопряжено с рядом проблем, что часто ограничивало сферу инноваций в фармацевтике.

Прорыв, которым руководит Кристо Севов, доцент кафедры химии и биохимии Университета штата Огайо, заключается в создании никелевого комплекса, который может быть синтезирован непосредственно из этих традиционных строительных блоков, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature. Этот комплекс можно легко выделить, а затем соединить с другими соединениями, что открывает новые возможности в химическом синтезе. Севов объяснил, что инновация позволяет создавать ранее неуловимые алкил-алкильные связи с высокой степенью надежности и селективности.

Временно присоединяя никелевый комплекс к этим фрагментам, ученые могут "сшивать" новые молекулярные структуры, которые ранее были недоступны. Ожидается, что способность надежно создавать такие связи значительно расширит "химическое пространство", доступное исследователям, что позволит создавать новые лекарства более эффективно и, возможно, с меньшим количеством побочных эффектов. Одним из наиболее значимых последствий этого открытия является его потенциал по сокращению времени и затрат, связанных с выводом новых лекарств на рынок.

В настоящее время процесс разработки лекарств может занимать до десяти лет, и бесчисленные кандидаты терпят неудачу на этом пути. Однако новый инструмент может ускорить этот процесс, позволив исследователям создавать множество производных лекарств за то время, которое традиционно уходит на создание одного. Это может привести к ускорению разработки жизненно важных препаратов и позволит фармацевтическим компаниям исследовать методы лечения редких или сложных заболеваний, для которых в настоящее время не существует эффективных терапий.

Команда Севова уже сотрудничает с несколькими фармацевтическими компаниями, чтобы проверить эффективность этого инструмента в реальных условиях. Эти компании особенно заинтересованы в возможности создания тысяч молекулярных производных, тонкой настройки эффективности лекарств и снижения нежелательных побочных эффектов. Как отметил Севов, конечной целью является дальнейшее повышение эффективности этих химических реакций, возможно, превращение их в каталитический процесс, что сделает их еще более практичными и энергоэффективными.

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