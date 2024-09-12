Фатальна ендоскопія: вчені з'ясували, що пошкодження слизової оболонки пов'язане з хворобою Паркінсона

Вченим вдалося отримати нові докази зв'язку нашого кишківника і мозку, однак цього разу це не найпозитивніші новини. Виявилося, що в разі пошкодження частини нашого шлунково-кишкового тракту, ризик розвитку небезпечної хвороби може підвищиться на 76%.

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Нове дослідження вчених пов'язало пошкодження верхніх відділів шлунково-кишкового тракту зі значно вищим ризиком розвитку хвороби Паркінсона. Це вже не вперше, коли науковці знаходять зв'язок між ним і нашим мозком, однак подібні результати говорять про те, що мільйони людей можуть бути в зоні ризику розвитку цього захворювання, пише McKnights.

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Дослідження, опубліковане 5 вересня в журналі JAMA Network Open, показало, що ймовірність розвитку хвороби Паркінсона в людей з ушкодженнями слизової оболонки, виявленими під час ендоскопії верхніх відділів шлунково-кишкового тракту, на 76% вища порівняно з тими, в кого таких ушкоджень немає. Це відкриття дає змогу припустити, що здоров'я шлунково-кишкового тракту може відігравати вирішальну роль у виникненні подібних неврологічних захворювань.

У дослідженні взяли участь 9 350 осіб, яким із січня 2000 року по грудень 2005 року в системі охорони здоров'я Mass General Brigham було проведено верхню ендоскопію з біопсією. Дослідники зіставили учасників з ушкодженнями слизової оболонки з тими, у кого їх не було, у співвідношенні 1 до 3 і провели повторне обстеження в липні 2023 року. Результати показали, що хвороба Паркінсона була діагностована у 2,2% людей з ушкодженнями слизової оболонки, тоді як серед тих, у кого їх не було, цей показник становив лише 0,5%.

Учасники з ушкодженнями слизової оболонки на початку дослідження частіше мали такі фактори ризику, як інфекція helicobacter pylori, вживання інгібіторів протонної помпи, хронічне використання нестероїдних протизапальних препаратів, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, паління, закрепи або труднощі з ковтанням. Вважається, що ці захворювання посилюють пошкодження шлунково-кишкового тракту, потенційно підвищуючи ризик розвитку хвороби Паркінсона.

Середній час від виявлення пошкоджень слизової до постановки діагнозу "хвороба Паркінсона" становив близько 14 років, причому більшості пацієнтів діагноз був поставлений у віці близько 73 років. Доктор Тріша Пасріча з медичного центру Beth Israel Deaconess Medical Center, яка є одним з авторів досліджень, наголосила на важливості отриманих результатів, зазначивши, що це перше дослідження, яке підтверджує зв'язок між ушкодженням слизової оболонки шлунково-кишкового тракту та підвищеним ризиком розвитку хвороби Паркінсона у своєму роді.

Дослідження підтримує гіпотезу про те, що хвороба Паркінсона може починатися в кишківнику, оскільки багато пацієнтів відчували шлунково-кишкові ускладнення, такі як запори, задовго до появи рухових симптомів. Однак вченим необхідні подальші дослідження, щоб з'ясувати, чи провокує ушкодження слизової оболонки розвиток хвороби, або ж у людей, схильних до хвороби Паркінсона, є захворювання, які підвищують їхню сприйнятливість до таких ушкоджень.

Раніше Фокус писав про те, де саме зароджується хвороба Паркінсона. Нове дослідження показало, що шлях від проблем з кишечником до хвороби Паркінсона може бути коротшим, ніж ми могли собі уявити.

Також Фокус писав про незвичайну стратегію боротьби з хворобою Паркінсона, виявлену вченими. У новому дослідженні вченими було відкрито унікальний і інтригуючий процес клітинного очищення за участю білка оптіневріна, що відкриває нові перспективи в боротьбі з хворобою Паркінсона.

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