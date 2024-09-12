Роковая эндоскопия: ученые выяснили, что повреждение слизистой оболочки связано с болезнью Паркинсона

Ученым удалось получить новые доказательства связи нашего кишечника и мозга, однако на этот раз это не самые позитивные новости. Оказалось, что при повреждении части нашего желудочно-кишечного тракта, риск развития опасной болезни может повысится на 76%.

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Новое исследование ученых связало повреждение верхних отделов желудочно-кишечного тракта со значительно более высоким риском развития болезни Паркинсона. Это уже не первый раз, когда ученые находят связь между ним и нашим мозгом, однако подобные результаты говорят о том, что миллионы людей могут быть в зоне риска развития этого заболевания, пишет McKnights.

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Исследование, опубликованное 5 сентября в журнале JAMA Network Open, показало, что вероятность развития болезни Паркинсона у людей с повреждениями слизистой оболочки, обнаруженными во время эндоскопии верхних отделов желудочно-кишечного тракта, на 76% выше по сравнению с теми, у кого таких повреждений нет. Это открытие позволяет предположить, что здоровье желудочно-кишечного тракта может играть решающую роль в возникновении подобных неврологических заболеваний.

В исследовании приняли участие 9 350 человек, которым с января 2000 года по декабрь 2005 года в системе здравоохранения Mass General Brigham была проведена верхняя эндоскопия с биопсией. Исследователи сопоставили участников с повреждениями слизистой оболочки с теми, у кого их не было, в соотношении 1 к 3 и провели повторное обследование в июле 2023 года. Результаты показали, что болезнь Паркинсона была диагностирована у 2,2% людей с повреждениями слизистой оболочки, в то время как среди тех, у кого их не было, этот показатель составил всего 0,5 %.

Участники с повреждениями слизистой оболочки в начале исследования чаще имели такие факторы риска, как инфекция helicobacter pylori, прием ингибиторов протонной помпы, хроническое использование нестероидных противовоспалительных препаратов, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, курение, запоры или трудности с глотанием. Считается, что эти заболевания усугубляют повреждения желудочно-кишечного тракта, потенциально повышая риск развития болезни Паркинсона.

Среднее время от обнаружения повреждений слизистой до постановки диагноза "болезнь Паркинсона" составило около 14 лет, причем большинству пациентов диагноз был поставлен в возрасте около 73 лет. Доктор Триша Пасрича из медицинского центра Beth Israel Deaconess Medical Center, являющаяся одним из авторов исследований, подчеркнула важность полученных результатов, отметив, что это первое исследование, подтверждающее связь между повреждением слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта и повышенным риском развития болезни Паркинсона в своем роде.

Исследование поддерживает гипотезу о том, что болезнь Паркинсона может начинаться в кишечнике, поскольку многие пациенты испытывали желудочно-кишечные осложнения, такие как запоры, задолго до появления двигательных симптомов. Однако ученым необходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить, провоцирует ли повреждение слизистой оболочки развитие болезни, или же у людей, предрасположенных к болезни Паркинсона, есть заболевания, которые повышают их восприимчивость к таким повреждениям.

Ранее Фокус писал о том где именно зарождается болезнь Паркинсона. Новое исследование показало, что путь от проблем с кишечником до болезни Паркинсона может быть короче, чем мы могли себе представить.

Также Фокус писал о необычной стратегии борьбы с болезнью Паркинсона, обнаруженной учеными. В новом исследовании учеными был открыт уникальный и интригующий процесс клеточной очистки с участием белка оптиневрина, что открывает новые перспективы в борьбе с болезнью Паркинсона.

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