Спіймали час у кристал: учені знайшли спосіб зберегти всі вимираючі види тварин

Наша планета все більше стикається з нестабільним кліматом і катаклізмами, що загрожують вимиранням багатьом тваринам. Однак нещодавно вчені створили унікальний кристал, який дав змогу зберегти саму схему їхнього життя і навіть життя людини.

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Група дослідників із Саутгемптонського університету успішно зберегла весь людський геном на 5D-кристалі пам'яті — революційному носії інформації, здатному зберігати дані протягом мільярдів років. Ця технологія, яка потенційно може допомогти відновити людство або інші види в далекому майбутньому, являє собою великий стрибок у збереженні даних перед обличчям глобальних катастроф, пише Astrobiology.

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Кристал 5D був створений в університетському дослідницькому центрі оптоелектроніки (ORC) і вирізняється своєю міцністю, здатною витримувати екстремальні умови довкілля, як-от висока температура та космічне випромінювання. Кристал, що складається з плавленого кварцу, може зберігати до 360 терабайт даних і в 2014 році був удостоєний рекорду Гіннесса як найдовговічніший матеріал для їх зберігання. Значення цієї технології полягає в її потенційному застосуванні, зокрема, для збереження фундаменту живих видів.

Хоча наразі неможливо відтворити складні організми тільки на основі генетичних даних, досягнення в галузі синтетичної біології, такі як створення 2010 року командою доктора Крейга Вентера синтетичної бактерії, натякають на майбутнє, де це стане реальністю. Професор Пітер Казанський, який очолює проєкт у Саутгемптоні, підкреслив, що кристал може слугувати вічним сховищем генетичного матеріалу, зберігаючи креслення рослин, тварин і навіть людей. Якщо наука дійде до того, що на основі генетичної інформації можна буде синтетично відновлювати цілі види, ці кристали можуть зіграти важливу роль у відродженні видів, яким сьогодні загрожує вимирання.

Команда продемонструвала технологію, закодувавши в кристалі повний геном людини. Для цього треба було секвенувати кожну з приблизно трьох мільярдів пар основ ДНК 150 разів для забезпечення точності. Дані зберігаються в кристалі за допомогою надшвидких лазерів, які прописують наноструктурні порожнечі в кремнії, використовуючи як оптичні розміри, так і просторові координати — звідси і термінологія "5D". Такий спосіб запису даних у матеріал дає змогу зберігати їх набагато довше, ніж будь-який інший сучасний носій інформації.

Зараз ці кристали пам'яті зберігаються в спеціальному архіві в соляній печері в Хальштатті, Австрія. Дизайн кристала містить візуальні підказки, які допоможуть будь-якому майбутньому розуму або виду, який виявить його, зрозуміти, які дані він зберігає. Натхненний табличками космічних кораблів НАСА "Піонер", які призначені для спілкування з позаземним життям, що може їх виявити, кристал має накреслені зображення елементів і структур ДНК, пропонуючи керівництво для інтерпретації інформації, яку він містить.

Крім своєї життєстійкості, технологія 5D-кристалів пропонує можливе майбутнє для зберігання різних даних людства. У той час як планета стикається зі зростаючою стурбованістю з приводу втрати біорізноманіття і вимирання видів, цей прорив відкриває нові горизонти для збереження генетичного різноманіття форм життя на Землі. У світі, де прискорюється процес зникнення видів, можливість використання кристалів пам'яті для збереження не тільки цифрової інформації, а й креслень самого життя — це великий крок до забезпечення шансу на майбутнє для багатьох тварин.

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