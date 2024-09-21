Поймали время в кристалл: ученые нашли способ сохранить все вымирающие виды животных

Наша планета все больше сталкивается с нестабильным климатом и катаклизмами, грозящими вымиранием многим животным. Однако недавно ученые создали уникальный кристалл, который позволил сохранить саму схему их жизни и даже жизни человека.

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Группа исследователей из Саутгемптонского университета успешно сохранила весь человеческий геном на 5D-кристалле памяти — революционном носителе информации, способном сохранять данные в течение миллиардов лет. Эта технология, которая потенциально может помочь восстановить человечество или другие виды в далеком будущем, представляет собой большой скачок в сохранении данных перед лицом глобальных катастроф, пишет Astrobiology.

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Кристалл 5D был создан в университетском исследовательском центре оптоэлектроники (ORC) и отличается своей прочностью, способной выдерживать экстремальные условия окружающей среды, такие как высокая температура и космическое излучение. Кристалл, состоящий из плавленого кварца, может хранить до 360 терабайт данных и в 2014 году был удостоен рекорда Гиннесса как самый долговечный материал для их хранения. Значение этой технологии заключается в ее потенциальном применении, в частности, для сохранения фундамента живых видов.

Хотя в настоящее время невозможно воссоздать сложные организмы только на основе генетических данных, достижения в области синтетической биологии, такие как создание в 2010 году командой доктора Крейга Вентера синтетической бактерии, намекают на будущие где это станет реальностью. Профессор Питер Казанский, возглавляющий проект в Саутгемптоне, подчеркнул, что кристалл может служить вечным хранилищем генетического материала, сохраняя чертежи растений, животных и даже людей. Если наука дойдет до того, что на основе генетической информации можно будет синтетически восстанавливать целые виды, эти кристаллы могут сыграть важную роль в возрождении видов, которым сегодня грозит вымирание.

Команда продемонстрировала технологию, закодировав в кристалле полный геном человека. Для этого потребовалось секвенировать каждую из примерно трех миллиардов пар оснований ДНК 150 раз для обеспечения точности. Данные хранятся в кристалле с помощью сверхбыстрых лазеров, которые прописывают наноструктурные пустоты в кремнии, используя как оптические размеры, так и пространственные координаты — отсюда и терминология "5D". Такой способ записи данных в материал позволяет хранить их гораздо дольше, чем любой другой современный носитель информации.

Сейчас эти кристаллы памяти хранятся в специальном архиве в соляной пещере в Хальштатте, Австрия. Дизайн кристалла включает в себя визуальные подсказки, которые помогут любому будущему разуму или виду, который обнаружит его, понять, какие данные он хранит. Вдохновленный табличками космических кораблей НАСА "Пионер", которые предназначены для общения с внеземной жизнью, которая может их обнаружить, кристалл имеет начертанные изображения элементов и структур ДНК, предлагая руководство для интерпретации информации, которую он содержит.

Помимо своей жизнестойкости, технология 5D-кристаллов предлагает возможное будущее для хранения различных данных человечества. В то время как планета сталкивается с растущей обеспокоенностью по поводу утраты биоразнообразия и вымирания видов, этот прорыв открывает новые горизонты для сохранения генетического разнообразия форм жизни на Земле. В мире, где ускоряется процесс исчезновения видов, возможность использования кристаллов памяти для сохранения не только цифровой информации, но и чертежей самой жизни — это большой шаг к обеспечению шанса на будущее для многих животных.

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