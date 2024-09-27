Заміна комбучі: вчені назвали фруктовий напій, що містить більше корисних речовин

Комбуча вже довгий час є популярним напоєм для мільйонів людей, які прагнуть зміцнити своє здоров'я. Однак нещодавнє дослідження вчених знайшло кориснішу, доступнішу та приємнішу на смак альтернативу напою.

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Недавнє дослідження показало, що ферментований яблучний сік може змагатися з традиційним чаєм на основі комбучі як за корисними властивостями, так і за смаковими якостями. Зброджуючи яблучний сік за допомогою симбіотичної культури бактерій і дріжджів, дослідники виявили, що отриманий напій багатий на флавоноїди та інші біоактивні сполуки, відомі своїми антиоксидантними та протизапальними властивостями, пише ScienceBlog.

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Дослідження, опубліковане в журналі ACS Agricultural Science & Technology, вивчало біохімічні та сенсорні властивості напоїв, ферментованих із яблучного соку, соку маракуї та чаю. Після 10-денного періоду ферментації напій на основі яблучного соку вирізнявся високим вмістом флавоноїдів, перевершуючи за цим показником як маракуйю, так і традиційну комбучу, з'ясували автори.

Флавоноїди відомі своїми потенційними корисними властивостями, що робить комбучу на основі яблук особливо перспективною для споживачів функціональних напоїв. Крім біохімічних переваг, комбуча на основі яблук отримала високі оцінки за свої смакові якості. Під час сенсорної оцінки, в якій взяли участь 12 добровольців, яблучний напій було відзначено за бурштиновий колір і солодший смак, який загалом відповідав традиційній комбучі. Обидва напої перевершили версію з маракуєю, яку було описано як більш гірку, заявив автор дослідження, професор Сокорро Ванеска Фрота Габан із Федерального університету штату Сеара.

Приємний смак і візуальна привабливість напою на основі яблука роблять його популярним продуктом на зростаючому ринку ферментованих напоїв. Ці результати мають велике значення, оскільки вказують на нові можливості для напоїв типу комбуча, приготованих із фруктових соків. Високий вміст фенольних сполук і антоціанів у яблучному і традиційному напоях свідчить про їхній потенціал як джерел антиоксидантів, що сприяють зміцненню здоров'я.

Антоціани, антиоксиданти червоного кольору, були присутні в однакових кількостях у всіх досліджуваних напоях, що сприяло підвищенню їхнього загального поживного профілю. Хоча дослідження показує, що ферментований яблучний сік може багато чого запропонувати, необхідні подальші дослідження для вивчення всього спектра корисних властивостей і розв'язання питань про потенційні алергени та вплив цукрів фруктового соку на процес ферментації, вважають автори.

Раніше Фокус писав про ферментований сік капусти. Він має більшу антиоксидантну активність, ніж неферментований, що означає, що він може краще захищати наші клітини від пошкоджень.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.