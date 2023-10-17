Напій, що зміцнює здоров'я, став ще кращим: учені розкрили користь ферментації популярного соку

Фрукти та овочі містять у собі величезну кількість корисних нам елементів, і їхній сік — не виняток, а останнє дослідження показало, що певний представник цих напоїв, пройшовши процес ферментації, став ще кориснішим.

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Коли їжа піддається ферментації, вона розщеплюється мікроорганізмами, наприклад бактеріями, на простіші корисні компоненти. Цей процес характерний для багатьох продуктів, таких як йогурт або квашена капуста, внаслідок чого наш організм засвоює необхідні йому елементи. Нещодавно вченими були проведені експерименти з різними продуктами, включно з овочевими соками, з метою виявлення їхніх потенційно нових корисних властивостей під час ферментації, пише Medical News.

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Капуста вже давно відома науці своїми корисними властивостями. Вона багата на корисні сполуки, такі як кверцетин і каемпферол, які, як вважається, підтримують наше здоров'я різними способами, наприклад, можуть допомогти в разі підвищеного холестерину або запальних процесів.

Дослідники вирішили ферментувати популярний сік капусти кейл, також відомої як кучерява капуста або капуста кале, за допомогою двох конкретних видів бактерій: L. reuteri EFEL6901 і L. fermentum EFEL6800. Вони хотіли з'ясувати, чи зможе така ферментація зробити сік ще кориснішим, здебільшого за рахунок посилення його антиоксидантних і протизапальних властивостей.

Обидві бактерії дуже добре росли в соку капусти, що говорить про те, що капуста є відмінним кандидатом для ферментації. Також, у процесі ферментації колір соку змінювався залежно від того, які бактерії використовувалися. Примітно, що ферментований сік містив більшу кількість кверцетину і каемпферолу — тих самих корисних флавоноїдів. Бактерії споживали частину природних цукрів, що містяться в соку, перетворюючи їх на такі речовини, як етанол і різні органічні кислоти.

Коли дослідники протестували ферментований сік на клітинах, вони виявили багатообіцяючі результати:

Ферментований сік не завдав шкоди клітинам.

Він мав більшу антиоксидантну активність, ніж неферментований сік капусти, що означає, що він може краще захищати наші клітини від пошкоджень.

Крім того, ферментований сік знижував вироблення деяких сполук, які можуть викликати запалення в нашому організмі.

Не заглиблюючись у наукову термінологію, можна сказати таке: ферментований сік капусти може набагато ефективніше допомогти нашому організму краще справлятися із запаленням — процесом, який, виходячи з-під контролю, призводить до багатьох проблем зі здоров'ям.

По суті, це дослідження передбачає, що ферментація соку капусти може посилити його природні корисні властивості. Ферментація не тільки підвищує вміст корисних сполук, а й сприяє появі корисних бактерій, які можуть забезпечити додаткові переваги для нашого здоров'я.

Тож, якщо ви любите сік капусти кейл або навіть якщо ви ніколи не пробували його, але вам цікаво дізнатися про його користь, можливо, варто спробувати його ферментований варіант. Пам'ятайте, що хоча все це цікаво і здається чудовим способом зміцнення здоров'я, не варто замінювати всі повсякденні напої одним соком капусти кейл. Як завжди, у світі напоїв їжі, головне — баланс.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.