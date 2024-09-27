Замена комбучи: ученые назвали фруктовый напиток, содержащий больше полезных веществ

Комбуча уже долгое время является популярным напитком для миллионов людей, которые стремятся укрепить свое здоровье. Однако недавнее исследование ученых нашло более полезную, доступную и приятную на вкус альтернативу напитку.

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Недавнее исследование показало, что ферментированный яблочный сок может соперничать с традиционным чаем на основе комбучи как по полезным свойствам, так и по вкусовым качествам. Сбраживая яблочный сок с помощью симбиотической культуры бактерий и дрожжей, исследователи обнаружили, что полученный напиток богат флавоноидами и другими биоактивными соединениями, известными своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, пишет ScienceBlog.

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Исследование, опубликованное в журнале ACS Agricultural Science & Technology, изучало биохимические и сенсорные свойства напитков, ферментированных из яблочного сока, сока маракуйи и чая. После 10-дневного периода ферментации напиток на основе яблочного сока отличался высоким содержанием флавоноидов, превосходя по этому показателю как маракуйю, так и традиционную комбучу, выяснили авторы.

Флавоноиды известны своими потенциальными полезными свойствами, что делает комбучу на основе яблок особенно перспективной для потребителей функциональных напитков. Помимо биохимических преимуществ, комбуча на основе яблок получила высокие оценки за свои вкусовые качества. В ходе сенсорной оценки, в которой приняли участие 12 добровольцев, яблочный напиток был отмечен за янтарный цвет и более сладкий вкус, который в целом соответствовал традиционной комбуче. Оба напитка превзошли версию с маракуйей, которая была описана как более горькая, заявил автор исследования, профессор Сокорро Ванеска Фрота Габан из Федерального университета штата Сеара.

Приятный вкус и визуальная привлекательность напитка на основе яблока делают его популярным продуктом на растущем рынке ферментированных напитков. Эти результаты имеют большое значение, поскольку указывают на новые возможности для напитков типа комбуча, приготовленных из фруктовых соков. Высокое содержание фенольных соединений и антоцианов в яблочном и традиционном напитках говорит об их потенциале в качестве источников антиоксидантов, способствующих укреплению здоровья.

Антоцианы, антиоксиданты красного цвета, присутствовали в одинаковых количествах во всех исследуемых напитках, что способствовало повышению их общего питательного профиля. Хотя исследование показывает, что ферментированный яблочный сок может многое предложить, необходимы дальнейшие исследования для изучения всего спектра полезных свойств и решения вопросов о потенциальных аллергенах и влиянии сахаров фруктового сока на процесс ферментации, считают авторы.

Ранее Фокус писал о ферментированном соке капусты. Он обладает большей антиоксидантной активностью, чем неферментированный, что означает, что он может лучше защищать наши клетки от повреждений.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.