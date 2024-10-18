Британський мільярдер готується до польоту в стратосферу на повітряній кулі, — ЗМІ

За словами журналістів, герметична капсула використовуватиме поновлюваний водень для плавного підйому на висоту понад 32 кілометри. Така висота раніше не досягалася в комерційних польотах на повітряній кулі.

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Відомий британський мільярдер, засновник Virgin Group Річард Бренсон збирається піднятися над атмосферою Землі на повітряній кулі. Про це пише видання The Independent.

За словами журналістів, він стане одним із трьох пілотів першого у світі комерційного польоту на стратосферній кулі.

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Видання пише, що засновник Virgin Group приєднається до співзасновників компанії Джейн Пойнтер і Табера МакКаллума в першому польоті компанії Space Perspective у 2025 році. Герметична капсула використовуватиме поновлюваний водень для плавного підйому на висоту в понад 32 кілометри. Така висота раніше не досягалася в комерційних польотах на повітряній кулі.

При цьому, як повідомляється, у майбутніх рейсах буде можливість розмістити вісім пасажирів, а вартість квитків становитиме 125 000 доларів США.

За словами самого Бренсона, деякі з найчудовіших подій у його житті сталися під час експедицій на повітряній кулі.

"Я пристрасно люблю пригоди і допомагаю колегам-підприємцям втілювати в життя свої бізнес-мрії. З нетерпінням чекаю можливості здути пил зі своєї старої ліцензії на управління повітряними кулями перед чудовими випробувальними польотами", — сказав він.

У матеріалі йдеться про те, що Space Perspective — це перша у світі компанія, яка організовує польоти на стратосферних кулях. Представники компанії заявили, що на сьогоднішній день оформлено понад 1 800 бронювань.

Повідомляється, що успішний безпілотний випробувальний політ за тією самою траєкторією і висотою, на якій відбудуться і майбутні рейси з туристами, відбувся у вересні. Точної дати польоту з Бренсоном поки що не встановлено, але компанія підтвердила, що він відбудеться у 2025 році.

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