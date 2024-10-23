Найпотужніший у світі біоелектричний генератор: використовує 80% тіла для вироблення енергії

Дослідники виявили, що ці живі істоти не просто здатні "запалити" різдвяну ялинку, а й також мають вельми дивну анатомію.

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Історія Землі налічує понад 4,5 мільярда років і за цей час наша планета встигла стати домівкою для неймовірної кількості видів: деякі з них давно вимерли, інші процвітають досі, а треті не перестають дивувати науковців. Наприклад, електричні вугри, здатні виробляти стільки енергії, щоб "запалити" різдвяну ялинку, пише IFLScience.

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Але тепер вчені вважають, що електричні вугри насправді куди більш дивні, ніж ми вважали, особливо, якщо поглянути на їхню анатомію. Загалом існує три види електричних вугрів, які складають рід Electrophorus:

електричний вугор (Electrophorus electricus);

електричний вугор Варі (Electrophorus varii);

електричний вугор Вольта (Electrophorus voltai).

Відомо, що електричні вугри Вольта, що мешкають у річках Південної Америки, таких як Амазонка й Ориноко, а також у їхніх притоках, є найпотужнішими у світі біоелектричними генераторами, здатними виробляти від 480 до 960 вольтів залежно від виду.

Цікаво, що три вугри цього роду насправді є рибами-ножами й зовсім не є справжніми вуграми — по суті, вони ближче до сомів і коропів. Риби-ножі значно відрізняються від справжніх вугрів: вони повністю позбавлені луски, здатні дихати повітрям навіть за наявності крихітних зябер, які використовують лише для видалення вуглекислого газу, при цьому повітря вони споживають за допомогою ротів, вдихаючи на поверхні.

Електричні вугри можуть досягати в довжину до 2,4 метра, а їхня вага може сягати 22 кг. Раніше вчені також виявили, що вугри Вольта здатні генерувати неймовірні 860 вольтів, а значить цілком здатні завдати істотної шкоди.

Внутрішній устрій шокуючого "хвоста" електричного вугра, що шокує Фото: Shutterstock

Представники цього роду вирізняються поганим зором і мешкають у брудних ставках і річках, а тому покладаються на низькорівневі електричні імпульси для спілкування та навігації в навколишньому середовищі, використовуючи чутливі пори на голові й тілі.

Але це не єдина відмінність справжніх вугрів і помилкових електричних. Ще одна відмінність полягає в їхньому спинному плавнику: у справжніх вугрів він довгий і простягається по всій довжині верхньої частини тіла, тоді як в електричних — повністю відсутній. Дослідники також виявили щось цікаве в анатомії електричних вугрів.

Виявилося, що 80% тіла електричних вугрів використовується для генерації енергії, тоді як 20% займають життєво важливі органи — всі вони знаходяться біля його голови. У той час як у справжніх вугрів є безперервний спинний, анальний і хвостовий плавники, які йдуть униз по нижній частині тіла, починаючи приблизно з середини або з нижньої третини, анальний плавник електричного вугра йде від самого низу голови та вниз по всьому тілу. Простими словами, їхній анус, ймовірно, розташований десь у ділянці шиї.

Учені виявили, що електричні вугри генерують енергію за допомогою трьох органів:

головний орган;

орган Мисливця;

орган Сакса.

Усі ці три органи складаються з модифікованих м'язових клітин і вміщують близько 6000 електроцитів — спеціалізованих клітин, здатних вивільняти електричні заряди одночасно, коли вугор полює або захищається.

Атакуючи здобич хлистоподібним рухом, більша частина електричного заряду виходить від головного органу й органу Мисливця, які проходять по всій довжині хвоста. Орган Сакса, розташований на кінці хвоста, виробляє імпульси низької напруги, що використовуються в навігації та комунікації. За словами старшого куратора риб у Музеї природної історії в Лондоні, доктора Руперта Коллінза, науці все ще невідомо, як вуграм вдається захиститися від ударів струмом, але вони вважають, що короткі імпульси, які тривають лише близько 2 мілісекунд, і поглинання з навколишньої води можуть послабити вплив їхніх сильних електричних зарядів.

Раніше Фокус писав про те, що з'явилося відео того, як вугри рятуються втечею зі шлунків хижих риб.