Нові докази: вчені "зістарили" Велиу китайську стіну на 300 років (фото)

Археологи виявили докази того, що стіну почали будувати ще в часи династії Західної Чжоу. За словами дослідників, це відкриття стало проривом у розумінні історії Великого китайського муру.

Related video

Археологічні знахідки в східнокитайській провінції Шаньдун свідчать про те, що Великий китайський мур на 300 років старіший, ніж вважали дослідники. Нещодавні розкопки виявили докази того, що найдавніші ділянки стіни датуються кінцем правління династії Західна Чжоу (1046 р. до н. е. — 771 р. до н. е.) і початком періоду Чуньцю (770 р. до н. е. — 476 р. до н. е.), пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Розкопки охопили 1100 квадратних метрів у селі Гуанлі в період з травня по грудень 2024 року. Це перші систематичні розкопки Великого китайського муру після попередніх досліджень.

Під час дослідження археологи проаналізували рослинний кремнезем і кістки тварин за допомогою передових методів, таких як оптично-стимульована люмінесценція (OSL) та датування вуглецем-14. Науковці підтвердили кілька етапів будівництва, виявивши утрамбовані земляні стіни, дороги, житлові фундаменти, траншеї та ями для попелу.

Це відкриття стало проривом у розумінні історії Великого китайського муру Фото: pexels.com

Чжан Су з Інституту культурних реліквій та археології провінції Шаньдун пояснив, що стіни належать до двох різних періодів. Найбільш ранні секції мають ширину близько 10 метрів і, можливо, походять з часів династії Чжоу (1046 р. до н. е. — 256 р. до н. е.).

Пізніші стіни, що датуються періодом Чжаньґо, відомого як період Воюючих держав (475 р. до н. е. — 221 р. до н. е.), демонструють складніші будівельні техніки, деякі секції перевищують 30 метрів у ширину. Лю Чжен, дослідник Китайського товариства культурних реліквій, описав це відкриття як значний прорив у розумінні історії Великого китайського муру.

Важливо

Виготовлені з позаземного матеріалу: вчені виявили найбільшу колекцію незвичайних прикрас (фото)

Серед інших знахідок — дві резиденції часів династії Чжоу під ранніми конструкціями стіни, що свідчить про те, що ця територія спочатку була поселенням. Команда також виявила залишки міста Пін'їн, стародавнього місця, згаданого в історичних текстах, розташованого за 1,5 кілометра на північ від Великого муру.

Раніше Фокус писав про Імператорські терми Баден-Бадена. Уперше за 180 років вчені дослідили римські лазні.

А також ми розповідали про унікальний фонтан кінця XIX століття, який виявили у фортеці Наполеона.