Перша прямоходяча людиноподібна мавпа з'явилася не в Африці: все змінила стегнова кістка

Нова знахідка вказує на те, що перші людиноподібні мавпи, здатні ходити прямо, ймовірно, з'явилися в Європі, а не в Африці, як вважалося раніше.

У Болгарії виявили стегнову кістку, яка, ймовірно, належить мавпі або ранньому гомініду, що ходив на двох ногах раніше за будь-якого іншого відомого африканського гомініна. Утім, учені визнають, що докази все ще не остаточні, пише New Scientist.

Тепер вважається, що перші мавпи могли ходити прямо по сучасній Болгарії 7,2 мільйона років тому. Принаймні, так стверджують дослідники, які виявили кістку ноги, що демонструє ознаки прямоходіння.

Ця стегнова кістка старша за будь-які відомі викопні рештки гомінінів, включно з усіма знахідками з Африки. Нова знахідка вказує на те, що прямоходіння — найважливіший етап в еволюції людини — могло розвинутися зовсім не в Африці, а в Європі.

За словами співавторки дослідження Мадлен Беме з Тюбінгенського університету в Німеччині, вони з колегами вважають, що їм вдалося виявити найдавніші свідчення прямоходіння в Європі.

Беме з колегами проводять розкопки в Азмаці, на півдні Болгарії, з 2008 року. На цій ділянці знаходиться шар річкових відкладень завтовшки близько 20 метрів. У 2016 році вчені виявили тут єдину праву стегнову кістку, поховану в пісках, вік яких становить 7,2 мільйона років. Стегнова кістка має довжину 21,5 сантиметра і майже ціла, відсутня лише частина нижнього кінця. Команда дала їй прізвисько "Дива".

Учені вивчили стегнову кістку Фото: Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments

У більш ранні періоди Європа була домом для багатьох різних мавп, але до 7,2 мільйона років тому багато хто з них зник. Сьогодні, як вважається, всі наші найближчі родичі-мавпи живуть в Африці. Точно так само всі найбільш ранні стародавні люди, або гомініни, родом з Африки.

Єдина мавпа, ідентифікована в Азмаці, — це Graecopithecus freybergi, маловивчений вид, відомий лише за пошкодженою щелепною кісткою з Греції, зубом з Північної Македонії та єдиним зубом, що залишився в Азмаці. Тому вчені припускають, що стегнова кістка, ймовірно, належить Graecopithecus.

Під час дослідження команда детально виміряла стегнову кістку і провела комп'ютерну томографію. Дослідники виявили кілька особливостей, які, на їхню думку, свідчать про те, що вона належала двоногому тварині.

За словами вчених, у верхній частині кістки коротка шийка відходить убік, а потім розширюється в округлу цибулину, яка вставлялася б у таз. Шия має досить довгу, пряму ділянку — таку саму, як у двоногих гомінінів, але не в мавп, які пересуваються на кісточках пальців. Аналогічно, зовнішній шар кістки товщий у нижній частині шиї, ніж у верхній, що також допомагає їй витримувати вагу. Крім того, на задній частині кістки є гребінь, до якого, ймовірно, прикріплювалися сідничні м'язи — це важливо, оскільки вони допомагають утримувати спину у вертикальному положенні. Утім, варто зазначити, що інші дослідники заінтриговані, але не переконані в достовірності результатів дослідження.

