Відрізав батькові ніс і геніталії: на Миколаївщині чоловік поранив двох копів під час обшуку

Один з правоохоронців отримав вогнепальне поранення в плече, другий — у кисть руки. Обидва зараз перебувають у лікарні.

У середу, 20 січня, у Миколаївській області в смт Доманівка місцевий житель наніс тяжкі каліцтва своєму батькові, відрізавши йому статеві органи, а потім з рушниці поранив двох поліцейських, які приїхали на місце злочину.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУ НП в Миколаївській області.

За попередньою інформацією, 36-річний чоловік з невідомих причин напав на свого батька і покремсав його ножем: відрізав частину носа, губу, геніталії, а також завдав інші пошкодження, пишуть "Новости N".

Поранений пенсіонер зміг дійти до будинку своєї сестри і попросити про допомогу. Жінка викликала лікарів і поліцію. 55-річний потерпілий з важкими тілесними ушкодженнями був госпіталізований.

Під час обшуку зловмисник, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини та незаконне поводження зі зброєю, почав стрілянину по поліцейських з мисливської рушниці, поранивши двох копів 29 і 30 років: старшого оперуповноваженого і начальника карного розшуку.

Увага! фото 18+

Один з правоохоронців отримав вогнепальне поранення в плече, другий — у кисть руки. Обидва зараз перебувають у лікарні.

Житель Доманівки не припиняв стрілянину і після поранення поліцейських. Він продовжував чинити збройний опір. На місце події прибули начальник ГУНП в Миколаївській області Сергій Шайхет, до місця події було направлені бійці роти поліції особливого призначення, пише Inshe.tv

Зловмиснику інкримінують ч. 2 ст. 345 КК "Умисне заподіяння працівникові правоохоронних органів тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків", за що передбачено покарання до п'яти років позбавлення волі. Також затриманий буде нести кримінальну відповідальність за заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень своєму батькові (ч. 1 ст. 121 КК), що карається ув'язненням на термін до 8 років.

Зазначимо, що 20 січня в Одесі затримали чоловіка, який ходив вулицею з відрубаною головою в руках. Він був обмотаний людськими внутрішніми органами. Чоловік убив батька і ще одну людину. Убивцею виявився 30-річний Дмитро П.