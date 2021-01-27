Український Хатіко: під Вінницею пес п'ять днів чекав на господаря на 20-градусному морозі

Наразі сибірській лайці шукають нового господаря

На Вінниччині шукають нових господарів лайці, що тиждень просиділа на морозі неподалік від лісу.

У селі Марʼянівка Хмільницького району Вінницької області білий пес майже тиждень сидів край дороги, проводжаючи поглядом кожен проїжджаючий автомобіль, говориться в сюжеті ТСН.

Підгодовувала пса на початку місцева жителька Олена, яка забрала тварину до себе додому.

"Пʼять днів вона взагалі не сходила з місця, це був мороз 20 градусів", — розповіла жінка.

Ветеринар Олександр Артеменко, який оглянув собаку, повідомив, що порода тварини — сибірська лайка. Умови утримання такої породи особливі, їй необхідно багато уваги і руху. Тому, припускає ветеринар, колишні господарі могли не впоратися з псом і вигнати його.

"Собака специфічна: вона або в упряжку йде, або на полювання. Вона не любить маленького закритого простору, її не можна садити в клітки", — розповів він.

Лайці дали нове імʼя — Лакі. Олена, яка доглядає за псом, не може довго тримати тварину в себе і шукає для неї нового господаря, який погодиться доглядати за лайкою і дресирувати її.

Раніше Фокус розповідав про те, що в Туреччині пес кілька днів приходив до лікарні, куди госпіталізували його господаря з коронавірусом, а відео "чергування" тварини біля стін лікувального закладу і зустрічі з власником облетіли мережу.

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