Украинский Хатико: под Винницей пес пять дней ждал хозяина на 20-градусном морозе

Сейчас сибирской лайке ищут нового хозяина

На Виннитчине ищут новых хозяев лайке, неделю просидевшей на морозе неподалеку от леса.

В селе Марьяновка Хмельницкого района Винницкой области белый пес почти неделю сидел у дороги, провожая взглядом каждый проезжающий автомобиль, говорится в сюжете ТСН.

Подкармливать пса начала местная жительница Елена, которая забрала животное к себе домой на передержку.

"Пять дней она вообще не сходила с места, это был мороз 20 градусов", – рассказала женщина.

Ветеринар Александр Артеменко, осмотревший собаку, сообщил, что порода животного – сибирская лайка. Условия содержания такой породы особые, ей необходимо много внимания и движения. Поэтому, предполагает ветеринар, прежние хозяева могли не справиться с псом и выгнать его.

"Собака специальная, они либо в упряжку идут, либо на охоту. Они не любят маленького закрытого пространства, их нельзя сажать в клетки", – рассказал он.

Лайке дали новое имя – Лаки. Елена, ухаживающая за найденышем, не может долго держать животное у себя и ищет для него нового хозяина, который согласится ухаживать за лайкой и дрессировать ее.

Ранее Фокус рассказывал о том, что в Турции пес несколько дней приходил к больнице, куда госпитализировали его хозяина с коронавирусом, а видео "дежурства" животного у стен лечебного учреждения и встречи с владельцем облетело сеть.

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