МОЗ очікує прибуття вакцини в Україну протягом години

Сьогодні МОЗ проведе спецбрифінг щодо старту вакцинації проти COVID-19 в Україні.

МОЗ очікує прибуття першої партії вакцини від коронавірусу Covishield протягом години. Про це повідомив заступник голови МОЗ Ярослав Кучер на брифінгу.

"У найближчу годину ми очікуємо прибуття рейсу в аеропорт з вакциною", — сказав він.

Видання "Країна" з посиланням на джерело в уряді повідомляє, що вакцина прибуде в аеропорт "Бориспіль" о 10:00.

"Її сьогодні о 10.00 чекають у Борисполі. Час прибуття не змінився", — повідомило джерело.

Крім того, МОЗ проведе спецбрифінг щодо старту вакцинації проти COVID-19 в Україні о 15:00, передає Укрінформ.

Нагадаємо: міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про домовленість постачання 500 тисяч доз вакцини CoviShield в Україні. Пізніше він опублікував відео, у якому відображено момент відправлення першої партії вакцини в Україну. 23 лютого вакцину CoviShield зареєстрували в Україні.

Фокус розбирався, що відомо про вакцину CoviShield. Вакцина Covishield виробляється в Індії за ліцензією Oxford-AstraZeneca, яка спочатку була розроблена у Великобританії. Індія вже давно є центром виробництва вакцин: вона виробляє 60% вакцин у світі і на території країни працюють півдюжини великих фармацевтичних виробників. Деякі з перших доз Covishield уже відправлені в Бутан, Мальдіви, Бангладеш, Непал, М'янму і Сейшельські острови. Але група із захисту прав пацієнтів All India Drug Action Network заявляє, що схвалення Covishield було поспішним, оскільки виробник не завершив "проміжне дослідження" в Індії.