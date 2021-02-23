Минздрав ожидает прибытие вакцины в Украину в течение часа

Сегодня Минздрав проведет спецбрифинг относительно старта вакцинации против COVID-19 в Украине.

Минздрав ожидает прибытия первой партии вакцины от коронавируса Covishield в течение часа. Об этом сообщил замглавы Минздрава Ярослав Кучер на брифинге.

"В ближайший час мы ожидаем прибытие рейса в аэропорт с вакциной", — сказал он.

Издание "Страна" со ссылкой на источник в правительстве сообщает, что вакцина прибудет в аэропорт "Борисполь" в 10:00.

"Ее сегодня в 10.00 ждут в Борисполе. "Время прибытия не изменилось", — сообщил источник.

Кроме того, Минздрав проведет спецбрифинг относительно старта вакцинации против COVID-19 в Украине в 15:00, передает Укринформ.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил о договоренности поставок 500 тысяч доз вакцины CoviShield в Украину. Позднее он опубликовал видео, в котором запечатлен момент отправки первой партии вакцины в Украину. 23 февраля вакцину CoviShield зарегистрировали в Украине.

Фокус разбирался, что известно о вакцине CoviShield. Вакцина Covishield производится в Индии по лицензии Oxford-AstraZeneca, которая изначально была разработана в Великобритании. Индия уже давно является центром производства вакцин: она производит 60% вакцин в мире и на территории страны работают полдюжины крупных фармацевтических производителей. Некоторые из первых доз Covishield уже отправлены в Бутан, Мальдивы, Бангладеш, Непал, Мьянму и Сейшельские острова. Но группа по защите прав пациентов All India Drug Action Network заявляет, что одобрение Covishield было поспешным, поскольку производитель не завершил "промежуточное исследование" в Индии.