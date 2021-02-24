"Молодша сестра Оленки". У Севастополі з'явилася скульптура дівчини з лицем Пушкіна (фото)

Користувачі неоднозначно поставилися до нової скульптурної композиції, порівнявши її зі скандальним пам'ятником і побачивши схожість з класиком російської літератури.

Не встигли вщухнути пристрасті навколо пам'ятника "Оленка" у російському Нововоронежі, як в Мережі взялися обговорювати нову скульптуру. Цього разу йдеться про фігуру дівчини в окупованому Севастополі.

На скульптуру юної дами з собачкою, що сидить на лавочці, звернув увагу і офіцер ЗСУ Анатолій Штефан з позивним "Штірліц", назвавши її молодшою сестрою "Оленки".

Подробиці про скульптурну композицію повідомило місцеве видання "Севкор". За інформацією журналістів, бронзова фігура дівчини на лавочці та маленької собачки біля її ніг з'явилася на вулиці Челюскінців поруч з державним ветеринарним пунктом "Північний". Хто її автор, а також хто погоджував установку об'єкта, невідомо.

Містяни по-різному відреагували на неї, до того ж критиці піддалося як і саме оформлення об'єкта, через що він виглядає іржавим і занедбаним, так і вираз обличчя, поза та фасон сукні. Тут же — скрін коментарів з мережі "ВКонтакте", де користувачі висміюють скульптора, а також підмічають схожість особи дівчини з поетом Олександром Пушкіним.

Фото: Севкор

Аналогічне порівняння можна побачити в коментарях під публікацією Анатолія Штефана в Telegram. Більше того, тут скульптурі дали прізвисько "анорексичка Сніжана".

Нагадаємо, пам'ятник до 250-річчя села Нова Альонівка, яке раніше було на місці міста, встановили 20 грудня минулого року. Він викликав бурхливу реакцію з боку користувачів мережі, тому на третій день після установки чиновники вирішили його демонтувати. Пізніше його виставили на продаж за мільйон рублів.

В результаті він пішов з молотка за 2,6 млн рублів (близько мільйона гривень). Його викупила Олена Осипова, яка є засновником мережі фітнес-клубів "Тріел" групи компаній Хаміна. Тепер він стоятиму у парку скульптур "Град" у Воронежі.