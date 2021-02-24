"Младшая сестра Аленки". В Севастополе появилась скульптура девушки с лицом Пушкина (фото)

Пользователи неоднозначно отнеслись к новой скульптурной композиции, сравнив ее со скандальным памятником и увидев сходство с классиком русской литературы.

Не успели утихнуть страсти вокруг памятника "Аленка" в российском Нововоронеже, как в Сети взялись обсуждать новую скульптуру. В этот раз речь идет о фигуре девушки в оккупированном Севастополе.

На скульптуру юной дамы с собачкой, сидящей на лавочке, обратил внимание и офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц", назвав ее младшей сестрой "Аленки".

Подробности о скульптурной композиции сообщило местное издание "Севкор". По информации журналистов, бронзовая фигура девушки на лавочке и маленькой собачки у ее ног появилась на улице Челюскинцев рядом с государственным ветеринарным пунктом "Северный". Кто ее автор, а также кто согласовывал установку объекта, неизвестно.

Горожане по-разному отреагировали на нее, причем критике подверглось как и само оформление объекта, из-за чего он смотрится ржавым и неухоженным, так и выражение лица, поза и фасон платья. Тут же – скрин комментариев из сети "ВКонтакте", где пользователи высмеивают скульптора, а также отмечают сходство лица девушки с поэтом Александром Пушкиным.

Фото: Севкор

Аналогичное сравнение можно увидеть в комментариях под публикацией Анатолия Штефана в Telegram. Более того, тут скульптуре дали прозвище "Анорексичка Снежана".

Напомним, памятник к 250-летию села Новая Аленовка, которое ранее было на месте города, установили 20 декабря прошлого года. Он вызвал бурную реакцию со стороны пользователей сети, так что на третий день после установки чиновники решили его демонтировать. Позже его выставили на продажу за миллион рублей.

В результате он ушел с молотка за 2,6 млн рублей (около миллиона гривен). Его выкупила Елена Осипова, которая является учредителем сети фитнес-клубов "Триэль" группы компаний Хамина. Теперь он будет стоять в парке скульптур "Град" в Воронеже.