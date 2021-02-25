У Києві почалася вакцинація від коронавірусу (відео)

Один із перших отримав щеплення — завідувач відділенням Олександрівської лікарні.

У Києві почалася вакцинація проти коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

"Сьогодні, 25 лютого, у столиці розпочався процес вакцинації проти COVID-19 вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield), наданої Міністерством охорони здоров'я", — повідомили в КМДА.

Один із перших отримав щеплення — завідувач відділенням Олександрівської лікарні Олексій Куценко. Він уже хворів на COVID-19 у листопаді.

Зазначимо, 23 лютого 2021 року в Україну прибула перша партія вакцини від коронавірусу. Йдеться про 500 тисяч доз вакцини CoviShield. Перші партії вакцини 24 лютого, о 7:00 вирушили в регіони.

За добу зробили 159 щеплень від коронавірусу. Більшість імунізацій проведена в Черкаській області. Міністерство охорони здоров'я повідомило, що поки не зареєструвало жодного несприятливої події після отримання щеплення.

Фокус розбирався, що відомо про вакцину CoviShield. Вакцина Covishield виробляється в Індії за ліцензією Oxford-AstraZeneca, яка спочатку була розроблена у Великобританії. Індія вже давно є центром виробництва вакцин: вона виробляє 60% вакцин у світі та на території країни працюють півдюжини великих фармацевтичних виробників. Деякі з перших доз Covishield вже відправлені в Бутан, Мальдіви, Бангладеш, Непал, М'янму та Сейшельські острови. Але група із захисту прав пацієнтів All India Drug Action Network заявляє, що схвалення Covishield було поспішним, оскільки виробник не завершив "проміжне дослідження" в Індії.