В Киеве началась вакцинация от коронавируса (видео)

Один из первых получивших прививку — заведующий отделением Александровской больницы.

В Киеве началась вакцинация против коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Сегодня, 25 февраля, в столице начался процесс вакцинации против COVID-19 вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield), предоставленной Министерством здравоохранения", — сообщили в КГГА.

Один из первых, первый получивший прививку — заведующий отделением Александровской больницы Алексей Куценко. Он уже болел COVID-19 в ноябре.

Отметим, 23 февраля 2021 года в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса. Речь идет о 500 тысячах доз вакцины CovidShield. Первые партии вакцины 24 февраля, в 7:00 отправились в регионы.

За сутки сделали 159 прививок от коронавируса. Большинство иммунизаций проведено в Черкасской области. Минздрав сообщил, что пока не зарегистрировал ни одного неблагоприятного события после получения прививки.

Фокус разбирался, что известно о вакцине CoviShield. Вакцина Covishield производится в Индии по лицензии Oxford-AstraZeneca, которая изначально была разработана в Великобритании. Индия уже давно является центром производства вакцин: она производит 60% вакцин в мире и на территории страны работают полдюжины крупных фармацевтических производителей. Некоторые из первых доз Covishield уже отправлены в Бутан, Мальдивы, Бангладеш, Непал, Мьянму и Сейшельские острова. Но группа по защите прав пациентов All India Drug Action Network заявляет, что одобрение Covishield было поспешным, поскольку производитель не завершил "промежуточное исследование" в Индии.