Мешканка Одеси заявила, що на неї два роки тому напав п'яний Стерненко (відео)

За словами жінки, екс-лідер одеського осередку "Правого сектору" просив її не звертатися до поліції.

Мешканка Одеси заявила в ефірі телеканалу "НАШ", що на неї в 2019 році напав колишній глава одеського осередку "Правого сектора" Сергій Стерненко, засуджений Приморським районним судом Одеси на сім років позбавлення волі за викрадення людини.

Жінка, яка додзвонитися в студію по телефону і представилася Тетяною, стверджує, що два роки тому Стерненко, перебуваючи в нетверезому стані, напав на неї в одному з одеських дворів. Тетяна каже також, що після нападу він благав її не звертатися до правоохоронців.

"Ви не знали, що він в Одесі витворяв? Він убивця. Він вбив людину. Про що можна говорити, який суд? Ви знаєте, що він на мене також нападав? У дворі він напав у пʼяному стані. Є свідки, є сусіди. Я викликала поліцію. Він почав мене просити, щоб я цього не робила. Тепер, коли пішли такі справи, я дуже шкодую, що йому пробачила. Це було років зо два тому", — стверджує одеситка.

За словами Тетяни, вона написала заяву в поліцію на Сергія Стерненка, однак згодом її забрала.

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Нагадаємо, Приморський районний суд міста Одеси засудив Сергія Стерненка на сім років за викрадення людини.

Голова Одеської обласної прокуратури Сергій Костенко пояснив, чому Сергій Стерненко засуджений судом до 7 років і 3 місяців вʼязниці з конфіскацією половини майна.

В Офісі президента України (ОП) відреагували на вирок Сергію Стерненку. Прес-секретарка президента Юлія Мендель заявила, що Володимир Зеленський не втручався в розгляд цієї кримінальної справи і "покладається на незалежність і справедливість правоохоронної системи в розслідуваннях".

Засудженого до 7 років і 3 місяців позбавлення волі Сергія Стерненка переведуть в окрему камеру Одеського СІЗО з міркувань його безпеки. Про це повідомила юридична компанія "Міллер", яка займається захистом Стерненка.