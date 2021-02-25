Жительница Одессы заявила, что на нее два года назад напал пьяный Стерненко (видео)

По словам женщины, экс-лидер одесской ячейки "Правого сектора" просил ее не обращаться в полицию

Жительница Одессы заявила в эфире телеканала "НАШ", что на нее в 2019 году напал бывший глава одесской ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко, осужденный Приморским районным судом Одессы на семь лет лишения свободы за похищение человека.

Женщина, дозвонившаяся в студию по телефону и представившаяся Татьяной, утверждает, что два года назад Стерненко, находясь в нетрезвом состоянии, напал на нее в одном из одесских дворов. Татьяна говорит также, что после нападения он умолял ее не обращаться к правоохранителям.

"Вы не знали, что он в Одессе вытворял? Он убийца. Он убил человека. О чем можно говорить, какой суд? Вы знаете, что он на меня также нападал? Во дворе он напал в пьяном виде. Есть свидетели, есть соседи. Я вызвала полицию. Он начал меня умолять, чтобы я этого не делала. Теперь, когда пошли такие дела, я очень жалею, что его простила. Это было года два назад", – утверждает одесситка.

По словам Татьяны, она написала заявление в полицию на Сергея Стерненко, однако впоследствии его забрала.

Видео с 11.55 (часы в левом нижнем углу экрана)

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Напомним, Приморский районный суд города Одессы осудил Сергея Стерненко на семь лет за похищение человека.

Глава Одесской областной прокуратуры Сергей Костенко объяснил, почему Сергей Стерненко приговорен судом к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы с конфискацией половины имущества.

В Офисе президента Украины (ОП) отреагировали на приговор Сергею Стерненко. Пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский не вмешивался в рассмотрение данного уголовного дела и "полагается на независимость и справедливость правоохранительной системы в расследованиях".

Приговоренного к 7 годам и 3 месяцам заключения Сергея Стерненко переведут в отдельную камеру Одесского СИЗО по соображениям его безопасности. Об этом сообщила занимающаяся защитой Стерненко юридическая компания "Миллер".