Стерненко переведут в отдельную камеру из-за поступающих угроз, – адвокат

По словам Маси Найема, осужденному угрожают Анатолий Шарий и Илья Кива.

Приговоренного к 7 годам и 3 месяцам заключения Сергея Стерненко переведут в отдельную камеру Одесского СИЗО по соображениям его безопасности.

Об этом сообщает занимающаяся защитой Стерненко юридическая компания "Миллер" в Facebook.

"Сегодня было принято заявление наших адвокатов об обеспечении мер безопасности к Сергею Стерненко: Сергей будет оставаться в Одесском СИЗО, и к нему будут применены соответствующие меры безопасности в виде перевода в отдельную камеру", – говорится в сообщении.

Адвокат Стерненко Маси Найем в своем Facebook заявил, что такая мера предосторожности была вынужденной, поскольку в его сторону "продолжаются угрозы со стороны пророссийских сил".

"У этих сил конкретные фамилии – Анатолий Шарий и народный депутат Украины Илья Кива", – написал Найем.

При этом он напомнил, что Кива ранее заявлял: "Будет еще один приговор, и там он получит уже совсем другие сроки наказания. А наша задача – сделать его пребывание в тюрьме более воспитательным".

"В правовом государстве таким словам народного депутата должны дать оценку и Национальная полиция Украина, и Офис Генерального прокурора", – добавил адвокат.

Отметим, вчера, 23 февраля, юридическая компания "Миллер" подала заявление на имя руководителя Одесского СИЗО с просьбой перевести Стерненко в Киев.

Напомним, Приморский райсуд Одессы осудил Сергея Стерненко на 7 лет и три месяца за похищение депутата Одесского горсовета с целью получения 300 гривен выкупа. У осужденного конфискуют половину всего имущества. После оглашения решения суда под зданием произошли стычки с полицией. Активисты пытались заблокировать выезд Стерненко в СИЗО. Сторонники бывшего главы "Правого сектора" анонсировали акции протеста в ряде украинских городов. Партия "Голос" из-за решения суда анонсировала сбор подписей за отставку генпрокурора Венедиктовой.

Вчера, 23 февраля, на акции в поддержку Стерненко под ОП начались столкновения с полицией. Во время акции полиция задержала 17 человек. Позже стало известно, что полиция отпустила всех задержанных во время митинга в поддержку Стерненко.

Сегодня, 24 февраля, Сергей Стерненко написал письмо, в котором призвал своих сторонников бороться до конца. Письмо опубликовали в телеграм-канале Стерненко.