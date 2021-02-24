Стерненка переведуть в окрему камеру через погрози, що надходять, — адвокат

За словами Масі Найєма, засудженому погрожують Анатолій Шарій і Ілля Кива.

Засудженого до 7 років і 3 місяців позбавлення волі Сергія Стерненка переведуть в окрему камеру Одеського СІЗО з міркувань його безпеки.

Про це повідомляє юридична компанія "Міллер", що займається захистом Стерненка, у Facebook.

"Сьогодні було прийнято заяву наших адвокатів про організацію заходів безпеки до Сергія Стерненка: Сергій залишатиметься в Одеському СІЗО, і до нього будуть застосовані відповідні заходи безпеки у вигляді переведення в окрему камеру", — йдеться в повідомленні.

Адвокат Стерненка Масі Найєм у своєму Facebook заявив, що такий запобіжний захід був вимушеним, оскільки в його сторону "направлені погрози з боку проросійських сил".

"У цих сил конкретні прізвища — Анатолій Шарій і народний депутат України Ілля Кива", — написав Найєм.

При цьому він нагадав, що Кива раніше заявляв: "Буде ще один вирок, і там він отримає вже зовсім інші терміни покарання. А наше завдання — зробити його перебування у вʼязниці більш виховним".

"У правовій державі таким словами народного депутата повинні дати оцінку і Національна поліція України, і Офіс Генерального прокурора", — додав адвокат.

Зазначимо, що вчора, 23 лютого, юридична компанія "Міллер" подала заяву на імʼя керівника Одеського СІЗО з проханням перевести Стерненка до Києва.

Нагадаємо: Приморський райсуд Одеси засудив Сергія Стерненка на 7 років і три місяці за викрадення депутата Одеської міськради з метою отримання 300 гривень викупу. У засудженого конфіскують половину всього майна. Після оголошення рішення суду під будівлею відбулися сутички з поліцією. Активісти намагалися заблокувати виїзд Стерненка в СІЗО. Прихильники колишнього голови "Правого сектору" анонсували акції протесту в ряді українських міст. Партія "Голос" через рішення суду анонсувала збір підписів за відставку генпрокурора Венедіктової.

Учора, 23 лютого, на акції в підтримку Стерненка під ОП почалися зіткнення з поліцією. Під час акції поліція затримала 17 осіб. Пізніше стало відомо, що поліція відпустила всіх затриманих під час мітингу на підтримку Стерненка.

Сьогодні, 24 лютого, Сергій Стерненко написав листа, у якому закликав своїх прихильників боротися до кінця. Лист опублікували в телеграм-каналі Стерненка.