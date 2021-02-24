Стерненка переведуть в окрему камеру через погрози, що надходять, — адвокат
За словами Масі Найєма, засудженому погрожують Анатолій Шарій і Ілля Кива.
Засудженого до 7 років і 3 місяців позбавлення волі Сергія Стерненка переведуть в окрему камеру Одеського СІЗО з міркувань його безпеки.
Про це повідомляє юридична компанія "Міллер", що займається захистом Стерненка, у Facebook.
"Сьогодні було прийнято заяву наших адвокатів про організацію заходів безпеки до Сергія Стерненка: Сергій залишатиметься в Одеському СІЗО, і до нього будуть застосовані відповідні заходи безпеки у вигляді переведення в окрему камеру", — йдеться в повідомленні.
Адвокат Стерненка Масі Найєм у своєму Facebook заявив, що такий запобіжний захід був вимушеним, оскільки в його сторону "направлені погрози з боку проросійських сил".
"У цих сил конкретні прізвища — Анатолій Шарій і народний депутат України Ілля Кива", — написав Найєм.
При цьому він нагадав, що Кива раніше заявляв: "Буде ще один вирок, і там він отримає вже зовсім інші терміни покарання. А наше завдання — зробити його перебування у вʼязниці більш виховним".
"У правовій державі таким словами народного депутата повинні дати оцінку і Національна поліція України, і Офіс Генерального прокурора", — додав адвокат.
Зазначимо, що вчора, 23 лютого, юридична компанія "Міллер" подала заяву на імʼя керівника Одеського СІЗО з проханням перевести Стерненка до Києва.
Нагадаємо: Приморський райсуд Одеси засудив Сергія Стерненка на 7 років і три місяці за викрадення депутата Одеської міськради з метою отримання 300 гривень викупу. У засудженого конфіскують половину всього майна. Після оголошення рішення суду під будівлею відбулися сутички з поліцією. Активісти намагалися заблокувати виїзд Стерненка в СІЗО. Прихильники колишнього голови "Правого сектору" анонсували акції протесту в ряді українських міст. Партія "Голос" через рішення суду анонсувала збір підписів за відставку генпрокурора Венедіктової.
Учора, 23 лютого, на акції в підтримку Стерненка під ОП почалися зіткнення з поліцією. Під час акції поліція затримала 17 осіб. Пізніше стало відомо, що поліція відпустила всіх затриманих під час мітингу на підтримку Стерненка.
Сьогодні, 24 лютого, Сергій Стерненко написав листа, у якому закликав своїх прихильників боротися до кінця. Лист опублікували в телеграм-каналі Стерненка.