Прокурор Одесской области: доказательства вины Стерненко являются достоверными
Глава областной прокураторы заявил об обоснованности доказательств обвинения
Глава Одесской областной прокуратуры Сергей Костенко объяснил, почему бывший лидер одесской ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко приговорен судом к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы с конфискацией половины имущества.
В своем видеообращении, обнародованном в Facebook, Костенко сообщил, что суд доказал попытки Стерненко с другими лицами заставить депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича сложить депутатские полномочия, для чего его в апреле 2015 года и пригласили на встречу.
По его словам, это произошло за несколько дней до того, как Щербич должен был получить мандат депутата. Щербич сел на заднее сиденье автомобиля, в автомобиль с двух сторон подсели другие лица, которые нанесли депутату множество ударов.
"Сам Щербич пытался сопротивляться, в результате чего Стерненко нанес ему в туловище три выстрела из травматического оружия. После этого все эти лица на этом же автомобиле прибыли в Одессу, продолжая по дороге к городу наносить побои Щербичу. Потом они его поместили в подвальное помещение в одном из домов Одессы, где продолжали наносить ему телесные повреждения", – продолжил Костенко.
При этом, отметил прокурор, депутата укутали в полиэтиленовый хомут, а по дороге в Одессу на голову ему надели мешок и перевязали клейкой лентой.
Нападавшие, сказал далее Костенко, запугивали Щербича, применяя физическое и психологическое насилие, а также требовали от него сложить с себя депутатские полномочия. Кроме того, один из нападавших выстрелил у головы потерпевшего, депутату плоскогубцами сдавили палец правой руки, повредив при этом сустав.
По информации прокуратуры, у депутата отобрали банковскую карту, деньги, сим-карты и разрешение на ношение травматического оружия. Прокуратура, подытожил Костенко, предоставила доказательства вины Стерненко (протоколы осмотра места происшествия и следственного эксперимента, предъявление людей для опознания, обыск, трафики соединений абонентских номеров и прочие).
Напомним, Приморский районный суд города Одессы осудил Сергея Стерненко на семь лет за похищение человека.
Его адвокат Маси Найем ранее сообщил, что Стерненко обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием), ч. 1 ст. 263 УК Украины (ношение огнестрельного оружия).
В Офисе президента Украины (ОП) отреагировали на приговор Сергею Стерненко. Пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский не вмешивался в рассмотрение данного уголовного дела и "полагается на независимость и справедливость правоохранительной системы в расследованиях".
В свою очередь, адвокаты Стерненко просят перевести его в Киев из-за "угрозы жизни и здоровью".
Вечером, 23 февраля, на акции в поддержку Стерненко под ОП начались столкновения с полицией. Во время акции полиция задержала 17 человек. Позже стало известно, что полиция отпустила всех задержанных во время митинга в поддержку Стерненко.