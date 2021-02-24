Прокурор Одеської області: докази провини Стерненка є достовірними

Голова обласної прокуратори заявив про обгрунтованість доказів обвинувачення.

Голова Одеської обласної прокуратури Сергій Костенко пояснив, чому колишній лідер одеського осередку "Правого сектору" Сергій Стерненко засуджений судом до 7 років і 3 місяців в'язниці з конфіскацією половини майна.

У своєму відеозверненні, оприлюдненому у Facebook, Костенко повідомив, що суд довів спроби Стерненка з іншими особами змусити депутата Комінтернівської райради Одеської області Сергія Щербича скласти депутатські повноваження, для чого його в квітні 2015 року й запросили на зустріч.

За його словами, це сталося за кілька днів до того, як Щербич повинен був отримати мандат депутата. Щербич сів на заднє сидіння автомобіля, в автомобіль з двох сторін підсіли інші особи, які завдали депутату безліч ударів.

"Власне Щербич намагався чинити опір, унаслідок чого Стерненко завдав йому в тулуб три постріли з травматичної зброї. Після цього всі ці особи на цьому ж автомобілі прибули до Одеси, продовжуючи дорогою до міста наносити побої Щербичу. Потім вони його помістили в підвальне приміщення в одному з будинків Одеси, де продовжували наносити йому тілесні ушкодження", — продовжив Костенко.

При цьому, зазначив прокурор, депутата закутали в поліетиленовий хомут, а дорогою в Одесу на голову йому одягли мішок і перев'язали клейкою стрічкою.

Нападники, сказав далі Костенко, залякували Щербича, застосовуючи фізичне та психологічне насильство, а також вимагали від нього скласти з себе депутатські повноваження. Крім того, один із нападників вистрілив біля голови потерпілого, депутату плоскогубцями здавили палець правої руки, пошкодивши при цьому суглоб.

За інформацією прокуратури, у депутата відібрали банківську карту, гроші, сім-карти і дозвіл на носіння травматичної зброї. Прокуратура, підсумував Костенко, надала докази провини Стерненка (протоколи огляду місця події та слідчого експерименту, пред'явлення людей для впізнання, обшук, трафіки з'єднань абонентських номерів та інші).

Нагадаємо, Приморський районний суд міста Одеси засудив Сергія Стерненка на сім років за викрадення людини.

Його адвокат Масі Найєм раніше повідомив, що Стерненка звинувачують у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 187 (напад із метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством), ч. 1 ст. 263 КК України (носіння вогнепальної зброї).

В Офісі президента України (ОП) відреагували на вирок Сергію Стерненку. Прес-секретарка президента Юлія Мендель заявила, що Володимир Зеленський не втручався в розгляд цієї кримінальної справи і "покладається на незалежність і справедливість правоохоронної системи в розслідуваннях".

Зі свого боку, адвокати Стерненка просять перевести його в Київ через "загрози життю та здоров'ю".

Увечері, 23 лютого, на акції на підтримку Стерненко під ОП почалися зіткнення з поліцією. Під час акції поліція затримала 17 осіб. Пізніше стало відомо, що поліція відпустила всіх затриманих під час мітингу на підтримку Стерненка.