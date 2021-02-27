Корвет ВМС "Вінниця" стане першим кораблем-музеєм в Україні

Побудований 45 років тому, з корабля хочуть зробити перший в Україні центр військово-патріотичного виховання молоді.

Навчальний корабель ВМС України "Вінниця" рішенням міністра оборони України Андрія Тарана буде перетворений в музей.

Як повідомляє прес-служба Міноборони, сьогодні опрацьовується питання передачі корвета як музейного предмета в Центральний військово-морський музей (філія Національного військово-історичного музею України).

Корабель, побудований 45 років тому, у форматі державно-приватного партнерства мають намір розмістити на 8-му причалі Миколаєва.

"Створення на базі бойового судна музейної експозиції дозволить перетворити його в один із потужних центрів військово-патріотичного виховання молоді. Тут будуть популяризувати традиції українського військового флоту, а причал стане одним з центрів туризму міста-корабелів", — вважає Андрій Таран.

У Міноборони також наголосили, що у світі є кілька сотень кораблів-музеїв, на яких розміщені експозиції, присвячені історії та екіпажу. Найбільш відомі з них — вітрильний лінійний корабель "Вікторі" в британському Портсмуті, а також американський корабель "Айова" в Лос-Анджелесі.

Водночас корвет "Вінниця". Чи стане першим таким обʼєктом військово-морської спадщини України.

Раніше повідомлялося, що в середу, 10 лютого, в Одесі на території військово-морської бази відбулася урочиста церемонія передачі міжнародної технічної допомоги від США українській стороні. Всього українські військові отримали від союзників 10 швидкісних катерів Willard, більше 70 надувних човнів Zodiac та інше обладнання.

Також ми писали про те, що "Мотор Січ" розробляє корабельний вертоліт для майбутніх корветів в ВМС типу "Ada".

Фокус повідомляв, що в 2021 році ВМС України отримають турецькі безпілотники Bayraktar TB2.

Крім того, ВМС України найближчим часом отримають ще 3 американських катери Island.