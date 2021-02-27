Корвет ВМС "Винница" станет первым кораблем-музеем в Украине

Построенный 45 лет назад, из корабля хотят сделать первый в Украине центр военно-патриотического воспитания молодежи.

Учебный корабль ВМС Украины "Винница" решением министра обороны Украины Андрея Тарана будет превращен в музей.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, на сегодняшний день прорабатывается вопрос передачи корвета как музейного предмета в Центральный военно-морской музей (филиал Национального военно-исторического музея Украины).

Корабль, построенный 45 лет назад, в формате государственно-частного партнерства намерены разместить на 8-м причале Николаева.

"Создание на базе боевого судна музейной экспозиции позволит превратить его в один из мощных центров военно-патриотического воспитания молодежи. Здесь будут популяризировать традиции украинского военного флота, а причал станет одним из центров туризма города-корабелов", – считает Андрей Таран.

В Минобороны также подчеркнули, что в мире есть несколько сотен кораблей-музеев, на которых размещены экспозиции, посвященные истории и экипажу. Наиболее известные из них – парусный линейный корабль "Виктори" в британском Портсмуте, а также американский корабль "Айова" в Лос-Анджелесе.

В то же время корвет "Винница". Станет первым таким объектом военно-морского наследия Украины.

Ранее сообщалось, что в среду, 10 февраля, в Одессе на территории военно-морской базы состоялась торжественная церемония передачи международной технической помощи от США украинской стороне. Всего украинские военные получили от союзников 10 скоростных катеров Willard, более 70 надувных лодок Zodiac и другое оборудование.

Также мы писали о том, что "Мотор Сич" разрабатывает корабельный вертолет для будущих корветов в ВМС типа "Ada".

Фокус сообщал, что в 2021 году ВМС Украины получат турецкие беспилотники Bayraktar TB2.

Кроме того, ВМС Украины в ближайшее время получат ещё 3 американских катера Island.