НАБУ завершило розслідувати зловживання в ОАСК і відкрило матеріали справи (відео)

Слідство вважає, що 11 підозрюваних — голова суду, судді та адвокати — мали на меті захоплення державної влади. Незабаром обвинувальний акт передадуть до суду.

Слідство у справі про зловживання в Окружному адміністративному суді Києва (ОАСК) завершено, для підозрюваних відкриті матеріали слідства для ознайомлення перед відправкою обвинувального акта до суду. Про це в середу, 17 березня, повідомили в Національному антикорупційному бюро України (НАБУ).

Серед підозрюваних:

голова ОАСК (ч.1 ст.255, ч.3 ст.27 ч.1 ст.109, ч.2 ст. 369-2, ч.2 ст.344, ч.2 ст.344 КК України);

заступник голови ОАСК (ч.1 ст.255, ч.1 ст.109 КК України);

заступник голови ОАСК ч.1 ст.255, ч.1 ст.109; ч.5 ст.27, ст.351-2 КК України);

суддя ОАСК (ч.1 ст.255, ч.1 ст.109 КК України);

суддя ОАСК (ч.1 ст.255, ч.1 ст.109, ст.351-2 КК України);

два судді ОАСК (ч.1 ст.255, ч.1 ст.109, ч.5 ст.27, ст.351-2 КК України);

голова Державної судової адміністрації України (ч.1 ст.369-2 КК України);

фізична особа (адвокат) (ч.1 ст.255, ст.351-2; ч.1 ст. 109 КК України);

фізична особа (адвокат) (ст.351-2 КК України);

фізична особа (ч.1 ст.255, ст.351-2; ч.1 ст.109 КК України).

За версією слідства, ці 11 осіб діяли у межах злочинної організації під керівництвом голови ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України та Вищою радою правосуддя, а також для створення штучних перешкод у їх роботі.

За версією слідства, фактично ця організація схвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних еліт та бізнес кіл. НАБУ надало відео розсекречених матеріалів слідчих дій, які розкривають деталі злочину.

У НАБУ відзначають, що підозрювані, серед яких голова ОАСК Павло Вовк, перешкоджали завершенню розслідування і ухилялися від органу досудового розслідування, порушували процесуальні обов'язки.

Варто зазначити, що прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) і НАБУ вимагали продовжити розслідування, яке завершилося 17 березня, оскільки у межах справи результати не всіх експертиз готові і не всі слідчі дії здійснені повністю.

Нагадаємо, 17 липня НАБУ провело обшук в ОАСК і повідомило про вручення підозри очільнику суду Павлу Вовку, його заступнику Євгену Аблову, п'яти іншим суддям, а також керівнику Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.

Нагадаємо, 21 липня 2020 року НАБУ викликало на допит голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка і ще вісьмох підозрюваних у справі щодо керівництва ОАСК. За версією слідства, злочинна суддівською організацією виносила замовні рішення в інтересах політичних і бізнесових кіл.

Коли у вересні 2020 року директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив про те, що фігуранти справи Окружного адмінсуду Києва впливають на Конституційний суд, Вовк назвав це проплаченою кампанією з очорнення керівництва ОАСК і заявив про намір захищатися у правовому полі.

У грудні 2020 року детективи НАБУ вручили повістку в суд очільнику ОАСК Павлу Вовку, а він її викинув.

Доставити Вовка до суду примусово вперше дозволили 3 лютого.