НАБУ завершило расследовать злоупотребления в ОАСК и открыла материалы дела (видео)

Следствие считает, что 11 подозреваемых – глава суда, судьи и адвокаты – имели целью захват государственной власти. Вскоре обвинительный акт передадут в суд.

Следствие о делу о злоупотреблениях в Окружном административном суде Киева (ОАСК) завершено, для подозреваемых открыты материалы следствия для ознакомления перед отправкой обвинительного акта в суд. Об этом в среду, 17 марта, сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

Среди подозреваемых:

председатель ОАСК (ч.1 ст.255, ч.3 ст.27 ч.1 ст.109, ч.2 ст. 369-2, ч.2 ст.344, ч.2 ст.344 УК Украины);

заместитель председателя ОАСК (ч.1 ст.255, ч.1 ст.109 УК Украины);

заместитель председателя ОАСК ч.1 ст.255, ч.1 ст.109; ч.5 ст.27, ст.351-2 УК Украины);

судья ОАСК (ч.1 ст.255, ч.1 ст.109 УК Украины);

судья ОАСК (ч.1 ст.255, ч.1 ст.109, ст.351-2 УК Украины);

два судьи ОАСК (ч.1 ст.255, ч.1 ст.109, ч.5 ст.27, ст.351-2 УК Украины);

председатель Государственной судебной администрации Украины (ч.1 ст.369-2 УК Украины);

физическое лицо (адвокат) (ч.1 ст.255, ст.351-2; ч.1 ст. 109 УК Украины);

физическое лицо (адвокат) (ст.351-2 УК Украины);

физическое лицо (ч.1 ст.255, ст.351-2; ч.1 ст.109 УК Украины).

По версии следствия, эти 11 человек действовали в рамках преступной организации под руководством главы ОАСК, которая имела своей целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины и Высшим советом правосудия, а также для создания искусственных препятствий в их работе.

По версии следствия, фактически эта организация одобряла заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических элит и бизнес кругов. НАБУ предоставило видео рассекреченных материалов следственных действий, которые раскрывают детали преступления.

В НАБУ отмечают, что подозреваемые, в числе которых глава ОАСК Павел Вовк, препятствовали завершению расследования и уклонялись от органа досудебного расследования, нарушали процессуальные обязанности.

Следует отметить, что прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и НАБУ требовали продолжить расследование, которое завершилось 17 марта, поскольку в рамках дела результаты не всех экспертиз готовы и не все следственные действия осуществлены в полном объеме.

Напомним, 17 июля НАБУ провело обыский в ОАСК и сообщило о вручении подозрения главе суда Павлу Вовку, его заму Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку.

Напомним, 21 июля 2020 года НАБУ вызвало на допрос главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка и еще восьмерых подозреваемых в производстве по руководству ОАСК. По версии следствия, преступная судейская организация выносила заказные решения в интересах политических и бизнес-кругов.

Когда в сентябре 2020 года директор Национального антикоррупционное бюро Артем Сытник заявил о том, что фигуранты дела Окружного админсуда Киева влияют на Конституционный суд, Вовк назвал это проплаченной кампанией по очернению руководства ОАСК и заявил о намерении защищаться в правовом поле.

В декабре 2020 года детективы НАБУ вручили повестку в суд главе ОАСК Павлу Вовку, а он ее выбросил.

Доставить Вовка в суд принудительно впервые разрешили 3 февраля.