Транспорт у "червоних" зонах: Кабмін дав повноваження місцевій владі обмежувати роботу

За рішенням місцевої влади заборонятимуться перевезення пасажирів.

Кабмін передав повноваження місцевій владі щодо роботи транспорту в регіонах, які належать до "червоної" зоні карантинних обмежень. Про це повідомив глава Мінінфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, тепер регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в кожній області самостійно ухвалюватимуть рішення про заборону транспортних перевезень.

"За їхніми рішеннями заборонятимуться регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним і залізничним транспортом", — сказав Криклій.

Виняток становлять:

транзитні перевезення;

перевезення легковими автомобілями, де кількість пасажирів, враховуючи водія, не більше 5-ти осіб без урахування дітей віком до 14 років;

перевезення службовим/орендованим автотранспортом підприємств, установ у межах кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами руху, про які проінформовані не менше ніж за 2 дні органи Нацполіції;

перевезення пасажирів автотранспортом міжнародного сполучення за наявності підтвердженого негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19, проведеного не більше ніж за 48 годин.

"Також за окремим рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій буде заборонена посадка пасажирів в автомобільний або залізничний транспорт міжобласного сполучення, крім спеціальних залізничних рейсів", — сказав міністр.

Через погіршення ситуації з коронавірусом із 20 березня Київ закрився на локдаун, який триватиме до 9 квітня. Крім того, у Київській області з неділі також посилили карантин через поширення коронавірусної інфекції. Влада Миколаєва також посилює карантин у місті через погіршення ситуації з коронавірусом. Обмеження вводяться з 24 березня по 4 квітня.

З 19 березня у Львові посилили карантин через велику кількість хворих коронавірусом.

У МОЗ України заявляли, що новий локдаун по всій країні можливий, якщо 13 областей потраплять до "червоної" зони.