У Києві пояснили, у яких випадках потрібно носити захисні маски на вулиці

Якщо немає можливості дотримуватися соціальної дистанції — маску краще надягти, сказали в КМДА.

Носити захисну медмаску в місцях масового скупчення людей необхідно, якщо немає можливості дотримуватися соціальної дистанції, як того вимагає рішення Кабміну. Це правило не стосується тих місць, у яких можна дотримуватися міжособистісної дистанції.

Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Сьогодні Міністерство охорони здоров'я роз'яснило, що таке обмеження впроваджене для вулиць, на яких неможливо дотримуватися дистанції. Тобто, коли ми говоримо про те, що неможливо перебувати від іншої людини на відстані мінімум 1,5 метра, тоді ми зобов'язані надіти засіб індивідуального захисту", — повідомив Бондаренко.

Зазначимо, що раніше Кабінет міністрів України відновив обмеження "червоної" зони. Згідно з постановою, тепер жителі регіонів, які відносяться до "червоної" зони, повинні будуть носити маски на "територіях загального користування". Голова Держподпотребслужби Києва Олег Рубан повідомив, що в столиці будуть перевіряти маршрутників на предмет дотримання карантинних обмежень. Раніше в Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що вимога Кабміну носити маски в громадських місцях на території "червоної" зони діє лише в тих випадках, коли не можна зберігати соціальну дистанцію.

Поліцейські не будуть відразу штрафувати українців, які порушують вимогу носити маски на вулиці і в парках у "червоній" зоні карантину, сказало джерело в Національній поліції.