В Киеве объяснили, в каких случаях нужно носить защитные маски на улице

Если нет возможности соблюдать социальную дистанцию – маску лучше надеть, сказали в КГГА.

Носить защитную медмаску в местах массового скопления людей необходимо, если нет возможности соблюдать социальную дистанцию, как того требует решение Кабмина. Это правило не касается тех мест, в которых можно соблюдать межличностную дистанцию.

Об этом заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко в эфире телеканала "Украина 24".

"Сегодня Министерство здравоохранения разъяснило, что данное ограничение внедрено для улиц, на которых невозможно соблюдать дистанцию. То есть, когда мы говорим о том, что невозможно находиться от другого человека на расстоянии минимум 1,5 метра, тогда мы обязаны надеть средство индивидуальной защиты", – сообщил Бондаренко.

Отметим, ранее Кабинет министров Украины обновил ограничения "красной" зоны. Согласно постановлению, теперь жители регионов, которые относятся к "красной" зоне, должны будут носить маски на "территориях общего пользования". Глава Господпотребслужбы Киева Олег Рубан сообщил, что в столице будут проверять маршрутчиков на предмет соблюдения карантинных ограничений. Ранее в Минздраве сообщили, что требование Кабмина носить маски в общественных местах на территории "красной" зоны действует лишь в тех случаях, когда нельзя сохранять социальную дистанцию.

Полицейские не будут сразу штрафовать украинцев, нарушающих требование носить маски на улице и в парках в "красной" зоне карантина, сказал источник в Национальной полиции.