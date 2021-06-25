Щорічний рейтинг Фокуса "ТОП-100 впливових жінок" оновився більш, ніж наполовину
До переліку найвпливовіших жінок 2021 року увійшли жінки у владі, підприємниці, активістки та багато інших.
У 2021 році список "100 найвпливовіших жінок України" оновився на 51%, зокрема й перша десятка рейтингу, де є пʼять нових осіб. Серед них іноземні дипломатки — американка Крістіна Квін і британка Мелінда Сіммонс. Замикає ТОП-10 співачка Катерина Павленко, солістка групи Gо_A, яка виступала цьогоріч на музичному конкурсі "Євробачення".
Також рейтинг Фокуса поповнили Дарія Зарівна, яка стала прессекретаркою глави Офісу президента, і підприємниця Ірина Чечоткіна, співвласниця одного з найбільших онлайн-магазинів "Розетка". Фігурантки рейтингу Леся Литвинова і Катерина Ножевнікова — представниці громадського сектору, які очолюють благодійні фонди в Києві й Одесі та допомагають, зокрема, тисячам пацієнтам із COVID-19 та українським лікарням, надаючи їм кисневі концентратори й інше обладнання.
Блогосферу в списку 100 найвпливовіших жінок представляють переможниці рейтингу "Топ-50 блогерів України", за яких голосували їхні фанати й читачі сайту focus.ua. Це Ольга Шарій, лідерка "Партії Шарія", Ольга Білоконь, лікарка-гінекологиня, а також Юлія Вербинець, інста-блогерка з Івано-Франківська.
ТОП-10 рейтингу найвпливовіших жінок України
- Крістіна Квін, тимчасова повірена у справах США в Україні.
- Олена Зеленська, перша леді України.
- Ірина Венедіктова, генеральна прокурорка України.
- Юлія Тимошенко, лідерка партії "Батьківщина", народна депутатка.
- Мелінда Сіммонс, надзвичайна й повноважна амбасадорка Великобританії в Україні.
- Оксана Маркарова, надзвичайна й повноважна амбасадорка України в США.
- Галина Герега, співвласниця компанії "Епіцентр К", політикиня.
- Ірина Геращенко, співголова фракції "Європейська солідарність", народна депутатка.
- Ірина Побєдоносцева, генеральна директорка Директорату з питань інформаційної політики Офісу президента.
- Катерина Павленко, фронтвумен групи GO_A, співачка.
Повністю рейтинг можна знайти у свіжому номері журналу "Фокус", який надійшов у продаж 25 червня. На сайті Focus.ua він буде опублікований у вівторок, 29 червня.
Зазначимо, складання різних рейтингів давно стало знаковою особливістю Фокуса. Так, нещодавно редакція підготувала рейтинги кращих топменеджерів України 2021 року і найкрасивіших памʼяток України.