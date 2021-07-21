"Контрольна карта анульована": КМДА заборонила роботи на "Квітах України" (фото)

Забудовника зобов'язали прибрати паркан протягом трьох днів. Якщо цього не буде зроблено, то його знесе "Київблагоустрій".

Виконавчий комітет Київської міської державної адміністрації анулював контрольну карту для робіт на будівлі "Квіти України". Про це повідомляє директор департаменту міського благоустрою КМДА Тимур Ткаченко у Facebook.

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За словами чиновника, ануляція означає, що будівельнику вже направили лист про необхідність повернути контрольну картку вже сьогодні. Інвестор повинен негайно прибрати встановлений паркан біля будівлі. Якщо його не приберуть протягом трьох днів, то це зробить КП "Київблагоустрій".

[ + – ] Анулювання контрольної карти

Спершу Тимур Ткаченко опублікував документ про ануляцію, а пізніше і припис про знесення паркану поруч з "Квітами України".

[ + – ] Припис про необхідність знесення будівлі

Нагадаємо, на початку місяця стало відомо, що будівлю "Квіти України" хочуть знести під виглядом реновації. 12 липня будівельники почали знесення історичної будівлі "Квіти України".

Зруйнувати будівлю не дали активісти, які заблокували всі роботи зі знесення. 13 липня суд заборонив будь-які дії з будівлею. Арешт накладено судом у справі про самоправство.