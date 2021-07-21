"Контрольная карта аннулирована": КГГА запретило работы на "Цветах Украины" (фото)

Застройщика обязали убрать забор в течение трех дней. Если этого не будет сделано, то его снесет "Киевблагоустройство".

Исполнительный комитет Киевского городскогой государственной администрации аннулировал контрольную карту для работ на здании "Цветы Украины". Об этом сообщает директор департамента городского благоустройства КГГА Тимур Ткаченко в Facebook.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам чиновника, аннуляция означает, что строителю уже направили письмо о необходимости вернуть контрольную карточку уже сегодня. Инвестор должен немедленно убрать установленный забор у здания. Если его не уберут в течение трех дней, то это сделает КП "Киевблагоустройство".

[ + – ] Аннулирование контрольной карты

Сперва Тимур Ткаченко опубликовал документ об аннуляции, а позднее и предписание о сносе забора рядом с "Цветами Украины".

[ + – ] Предписание о необходимости сноса здания

Напомним, в начале месяца стало известно, что здание "Цветы Украины" хотят снести под видом реновации. 12 июля строители начали снос исторического здания "Цветы Украины".

Разрушить здание не дали активисты, заблокировавшие все работы по сносу. 13 июля суд запретил любые действия со зданием. Арест наложен судом по делу о самоуправстве.