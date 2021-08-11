"Осквернили душу Києва": комунальники не відмили Софійську площу після дрифту Red Bull (фото)

На бруківці на Софійській площі досі видно сліди від шин після екстремального заїзду автомобілів Red Bull.

Співробітники комунальних служб не змогли відмити бруківку на Софійській площі після того, як австрійська компанія Red Bull записувала ролик з дрифтом у центрі Києва. Свіжі фотографії опублікувала у своєму Facebook користувач Анна Куделя.

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За її словами, знімки на Софійській площі були зроблені вранці, 11 серпня.

Анна Куделя звинуватила компанію Red Bull в оскверненні Софійської площі, яку містяни вважають душею Києва.

Користувачка запропонувала керівництву австрійської компанії Red Bull наступного разу влаштувати екстремальні гонки з дрифтом у центрі Відня.

"Для тих, кому цікаво, як виглядає Софійська площа після клінінгу. Ранок, 11 серпня. Для мене це місце — душа міста. І вона була сплюндрована. Ви уявляєте такі зйомки у центрі Відня? Можливо австрійський Red Bull наступні проведе саме там і таким чином?! Це дуже боляче! Ви не надаєте крила, а пробиваєте дно!", — йдеться у підписі до свіжих фотографій, зроблених на Софійській площі.

Компанія Red Bull визнала свою провину за екстремальні гонки і дрифт у центрі української столиці і пообіцяла "відновити теплі стосунки" з Києвом.

[ + – ] Дрифт на Софійській площі [ + – ] Дрифт на Софійській площі [ + – ] Дрифт на Софійській площі [ + – ] Дрифт на Софійській площі [ + – ] Дрифт на Софійській площі

У коментарях під публікацією компанії Red Bull запропонували за свій рахунок відновити покриття на Софійській площі і в якості компенсації встановити у Києві дорогу інсталяцію.

"Той випадок, коли реклама вилізла боком, перетворившись в антирекламу. Хоча якщо в цю рекламу додати, як тисячі прибиральників Red Bull вийшли на площу після того, що вони зробили — випили Red bull, і через хвилину все блищало — це буде крута антикризова комунікація", — запропонувала одна з коментаторів.

[ + – ] Заїзд Red Bull в Києві

Раніше Фокус розповідав, що автомобілі Red Bull влаштували екстремальні гонки на Софійській площі. Авто намотували кола навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому, залишаючи за собою дим від спаленої гуми. На скандал відреагувала КМДА, заявивши, що австрійська компанія не отримувала дозвіл на зйомки і дрифт в Києві.

Пізніше з'ясувалося, що зйомках дрифту у Києві брала участь реперка Аlyona Alyona, чемпіон України з дрифту Олександр Гринчук, спортивний журналіст Віталій Волочай і Конор Шанахан. Також Фокус повідомляв, що прокуратура після дрифту в Києві хоче вилучити автомобілі Red Bull, а збиток від незаконних зйомок склав 50 тисяч гривень.