"Осквернили душу Киева": коммунальщики не отмыли Софийскую площадь после дрифта Red Bull (фото)

На брусчатке на Софийской площади до сих пор видны следы от шин после экстремального заезда автомобилей Red Bull.

Сотрудники коммунальных служб не смогли отмыть брусчатку на Софийской площади после того, как австрийская компания Red Bull записывала ролик с дрифтом в центре Киева. Свежие фотографии опубликовала в своем Facebook пользователь Анна Куделя.

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По ее словам, снимки на Софийской площади были сделаны утром, 11 августа.

Анна Куделя обвинила компанию Red Bull осквернила Софийскую площадь, которую горожане считают душой Киева.

Пользователь предложила руководству австрийской компании Red Bull в следующий раз устроить экстремальные гонки с дрифтом в центре Вены.

"Для тех, кому интересно, как выглядит Софийская площадь после клининга. Утро, 11 августа. Для меня это место — душа города. И она была осквернена. Вы представляете такие съемки в центре Вены? Возможно австрийский Red Bull следующие проведет именно там и таким образом ?! Это очень больно! Вы не предоставляете крылья, а пробиваете дно!", — говорится в подписи к свежим фотографиям, сделанным на Софийской площади.

Компания Red Bull признала свою вину за экстремальные гонки и дрифт в центре украинской столицы и пообещала "восстановить теплые отношения" с Киевом.

[ + – ] Дрифт на Софийской площади [ + – ] Дрифт на Софийской площади [ + – ] Дрифт на Софийской площади [ + – ] Дрифт на Софийской площади [ + – ] Дрифт на Софийской площади

В комментариях под публикацией компании Red Bull предложили за свой счет восстановить покрытие на Софийской площади и в качестве компенсации установить в Киеве дорогую инсталляцию.

"Тот случай, когда реклама вылезла боком, превратившись в антирекламу. Хотя если в эту рекламу добавить, тысячи уборщиков Red Bull вышли на площадь после того, что они сделали — выпили Red bull, и через минуту все блестело — это будет крутая антикризисная коммуникация", — предложила одна из комментаторов.

[ + – ] Заезд Red Bull в Киеве

Ранее Фокус рассказывал, что автомобили Red Bull устроили экстремальные гонки на Софийской площади. Авто наматывали круги вокруг памятника Богдану Хмельницкому, оставляя за собой дым от сожженной резины. На скандал отреагировала КГГА, заявив, что австрийская компания не получала разрешение на съемки и дрифт в Киеве.

Позже выяснилось, что в съемках дрифта в Киеве участвовала рэперша Аlyona Alyona, чемпион Украины по дрифту Александр Гринчук, спортивный журналист Виталий Волочай и Конор Шанахан. Также Фокус сообщал, что прокуратура после дрифта в Киеве хочет изъять автомобили Red Bull, а ущерб от незаконных съемок составил 50 тысяч гривен.