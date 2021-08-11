Дрифт на Софійській площі в Києві: Alyona Alyona приїхала чистити плитку (відео)

Реп-виконавиця стверджує, що в процесі чистки зайнято більше людей із її команди, ніж від компанії Red Bull.

Реп-виконавиця Alyona Alyona, яка брала участь у дрифті на Софійській площі, через який була зіпсована бруківка на Софійській площі в Києві, приєдналася до процесу очищення плитки від слідів машин.

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"Йоу, народ! Я тут уже годину драю, чищу, відбилася від журналістів і чекаю всіх вас для того, щоб робити Київ чистішим разом. Я тут сьогодні буду до вечора, і в нас буде час поспілкуватися з вами, зробити селфі, поговорити зі мною, поки я буду працювати", — звернулася виконавиця до киян.

Також вона заявила, що чекає того моменту, коли в компанії Red Bull "з'являться крила", оскільки, за її словами, представників цієї компанії, зайнятих у чистці площі, менше, ніж людей із її команди.

[ + – ] Процес очищення бруківки

Раніше повідомлялося, станом на ранок 11 серпня, комунальникам не вдалося відмити Софійську площу після дрифту Red Bull.

У свою чергу, компанія Red Bull визнала свою провину за дрифт на Софійській площі в Києві та вибачилася перед українцями.

Реперка Alyona Alyona брала участь у дрифті на Софійській площі. Після скандалу вона розповіла — організатори переконали її в наявності дозволів від міської влади.

Нагадаємо, у вівторок, 10 серпня, на Софійській площі в Києві автомобілі Red Bull знімали екстремальний ролик із елементами дрифту.