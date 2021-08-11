Дрифт на Софийской площади в Киеве: Alyona Alyona приехала чистить плитку (видео)

Рэп-исполнительница утверждает, что в процессе чистки занято больше людей из ее команды, чем от компании Red Bull.

Рэп-исполнительница Alyona Alyona, принимавшая участие в дрифте на Софийской площади, из-за которого была испорчена мостовая на Софийской площади в Киеве, присоединилась к процессу очистки плитки от следов машин.

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"Йоу, народ! Я тут уже час драю, чищу, отбилась от журналистов и жду всех вас для того, чтобы делать Киев чище вместе. Я здесь сегодня буду до вечера, и у нас будет время пообщаться с вами, сделать селфи, поговорить со мной, пока я буду работать", – обратилась исполнительница к киевлянам.

Также она заявила, что ждет того момента, когда у компании Red Bull "появятся крылья", так как, по ее словам, представителей этой компании, занятых в очистке площади, меньше, чем людей из ее команды.

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Ранее сообщалось, по состоянию на утро, 11 августа коммунальщикам не удалось отмыть Софийскую площадь после дрифта Red Bull.

В свою очередь, компания Red Bull признала свою вину за дрифт на Софийской площади в Киеве и извинилась перед украинцами.

Рэперша Alyona Alyona принимала участие в дрифте на Софийской площади. После скандала она рассказала — организаторы убедили ее в наличии разрешений от городских властей.

Напомним, во вторник, 10 августа, на Софийской площади в Киеве автомобили Red Bull снимали экстремальный ролик с элементами дрифта.