Дрифт на Софійській площі: Alyona Alyona отримала повістку на допит (фото)

Реперку Alyona Alyona хочуть допитати 16 серпня у справі про екстремальні гонки в центрі Києва.

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona отримала повістку на допит після участі в дрифті на Софійській площі. Фотографію з повісткою артистка опублікувала в своєму Instagram.

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У повістці сказано, що Alyona Alyona повинна з'явитися на допит у справі дрифту на Софійській площі 16 серпня о 10:00.

Реп-виконавицю Alyona Alyona викликали на допит як свідка в кабінет №211 СВ ВП №4 Шевченківського УП ГУНП в Києві в рамках кримінального провадження від 10.08.2021 року. Свою публікацію українська артистка супроводила трьома здивованими емодзі.

Фотографію з повісткою реперка опублікувала в Instagram через деякий час, як приїхала чистити бруківку на Софійській площі після екстремальних зйомок із дрифтом.

Поліція Києва розслідує дрифт на Софійській площі як хуліганство, через що винним загрожує до 4 років позбавлення волі.

[ + – ] Повістка на допит Alyona Alyona після дрифту в Києві

Раніше Фокус повідомляв, що 10 серпня автомобілі Red Bull влаштували дрифт на Софійській площі. Екстремали "намотували кола" навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому, залишаючи за собою дим від спаленої гуми. Влада Києва звинуватила компанію в проведенні нелегальних зйомок, оскільки офіційний дозвіл на дрифт Red Bull не отримувала.

Також Фокус розповідав, що в дрифті на Софійській площі брала участь реперка Alyona Alyona, чемпіон України з дрифту Олександр Гринчук, спортивний журналіст Віталій Волочай і Конор Шанахан. Комунальники на наступний день після дрифту не змогли відмити бруківку.