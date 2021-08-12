Дрифт на Софийской площади: Alyona Alyona получила повестку на допрос (фото)

Рэпершу Alyona Alyona хотят допросить 16 августа по делу об экстремальных гонках в центре Киева.

Украинская рэп-исполнитель Alyona Alyona получила повестку на допрос после участия в дрифте на Софийской площади. Фотографию с повесткой артистка опубликовала в своем Instagram.

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В повестке сказано, что Alyona Alyona должна явиться на допрос по делу дрифта на Софийской площади 16 августа на 10:00.

Рэп-исполнителя Alyona Alyona вызвали на допрос в качестве свидетеля в кабинет №211 СО ОП №4 Шевченковского УП ГУНП в Киеве в рамках уголовного производства от 10.08.2021 года. Свою публикацию украинская артистка сопроводила тремя удивленными эмодзи.

Фотографию с повесткой рэперша опубликовала в Instagram через некоторое время, как приехала чистить брусчатку на Софийской площади после экстремальных съемок с дрифтом.

Полиция Киева расследует дрифт на Софийской площади как хулиганство, из-за чего виновным грозит до 4 лет лишения свободы.

[ + – ] Повестка на допрос Alyona Alyona после дрифта в Киеве

Ранее Фокус сообщал, что 10 августа автомобили Red Bull устроили дрифт на Софийской площади. Экстремалы "наматывали круги" вокруг памятника Богдану Хмельницкому, оставляя за собой дым от сожженной резины. Власти Киева обвинили компанию в проведении нелегальных съемок, поскольку официальное разрешение на дрифт Red Bull не получала.

Также Фокус рассказывал, что в дрифте на Софийской площади участвовала рэперша Alyona Alyona, чемпион Украины по дрифту Александр Гринчук, спортивный журналист Виталий Волочай и Конор Шанахан. Коммунальщики на следующий день после дрифта не смогли отмыть брусчатку.