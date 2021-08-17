У Києві жінка застрибнула на евакуатор, який відвозив її машину (відео)

Власниця неправильно припаркованого авто пропонувала співробітнику інспекції "заплатити штраф" на місці.

У Києві стався черговий інцидент за участю водія автомобіля та співробітника столичної Інспекції з паркування.

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На перехресті вулиці Володимирської та Рильського провулка жінка припаркувала свій автомобіль Toyota RAV4 в недозволеному місці.

Співробітник інспекції паркування, який це помітив, викликав евакуатор. Коли автомобіль був уже завантажений на спеціальну машину, водійка вилізла на її платформу та категоричним тоном попросила повернути її транспортний засіб на місце.

При цьому вона пропонувала заплатити штраф за неправильну парковку на місці, мотивуючи своє прохання тим, що їй нібито необхідно терміново їхати забирати дитину.

На кадрах, опублікованих Telegram-каналом "Київ оперативний", видно, що жінка емоційно сперечається зі співробітником парковки, доводячи свою правоту. Чим закінчився інцидент, на момент написання новини було невідомо.

[ + – ] Інцидент з евакуатором у Києві

Відзначимо, в понеділок, 16 серпня, заступник голови КМДА Костянтин Усов заявив, що Інспекція з паркування "паралізована" в зв'язку з підозрами з боку силовиків на адресу її керівництва.

Про необхідність відновлення роботи київської Інспекції з паркування заявив у своєму відеозверненні до киян мер столиці Віталій Кличко.

Раніше в Києві евакуатор евакуював евакуатор із евакуйованим авто.

Також у столиці евакуатор завантажив на платформу авто KIA Sportage, у салоні якого знаходилася дитина.

А в Одеській області чоловік під виглядом евакуації викрав автомобіль Daewoo Lanos.